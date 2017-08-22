Поклонская снялась в клипе о Крыме

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню "Корабли".

В музыкальном видео появляются панорамы природы региона, виды достопримечательностей, в том числе замка "Ласточкино гнездо". Клип выложен на канале певца в Youtube

Поклонская появляется на четвертой минуте клипа: в эпизоде со своим участием депутат помогает мальчику достать из реки пущенный им по воде деревянный кораблик. Улыбаясь, она протягивает ребенку игрушку.

В заключительных титрах, в которых выражается благодарность участникам съемки, Поклонская при этом не упоминается.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>