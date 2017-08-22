В Крыму возобновят досмотр транспорта из-за вспышек АЧС в других регионах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым с 1 октября возобновит досмотр автотранспортных средств на Керченской паромной переправе с целью недопущения распространения африканской чумы свиней, сообщило правительство республики.

В понедельник Россельхознадзор сообщил о новых вспышках АЧС в Омской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

"Принято решение с 1 октября возобновить досмотр автотранспортных средств на Керченской переправе с целью соблюдения фитосанитарных норм", — говорится в сообщении.

Кроме этого, властям, силовикам и ветеринарной службе в регионах поручено продолжить работу по пресечению несанкционированного перемещения всеми видами транспорта сельскохозяйственных животных, свиноводческой продукции, незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, в том числе в несанкционированных местах торговли – стихийных рынках, на ярмарках выходного дня.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.