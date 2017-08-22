СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым с 1 октября возобновит досмотр автотранспортных средств на Керченской паромной переправе с целью недопущения распространения африканской чумы свиней, сообщило правительство республики.
"Принято решение с 1 октября возобновить досмотр автотранспортных средств на Керченской переправе с целью соблюдения фитосанитарных норм", — говорится в сообщении.
Кроме этого, властям, силовикам и ветеринарной службе в регионах поручено продолжить работу по пресечению несанкционированного перемещения всеми видами транспорта сельскохозяйственных животных, свиноводческой продукции, незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, в том числе в несанкционированных местах торговли – стихийных рынках, на ярмарках выходного дня.