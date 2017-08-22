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Общество

Подозревается в хищении: Серебренникову грозит до десяти лет заключения

Сюжет:
Дело Кирилла Серебренникова (21)
14:2522.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийский режиссер театра и кино Кирилл СеребренниковРоссийский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму не менее 68 миллионов рублей. Режиссеру грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Режиссер Владимир Бортко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Без предупреждения

Как сообщил РИА Новости адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге на съемках фильма "Лето" про лидера группы "Кино" Виктора Цоя и доставили в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

"Нас никто не предупреждал, что планируются следственные действия, поэтому мы были не в Москве. Если бы предупредили, мы бы сами явились. До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет", — сказал Харитонов, который находился в командировке во Владимире.

Исполнять обязанности художественного руководителя "Гоголь-центра" будет заместитель Серебренникова по финансам, которая исполняет обязанности директора с момента отъезда режиссера на съемки.

Вывеска на здании Гоголь-центра. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Билетные кассы "Гоголь-центра" закрыты во вторник

Режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных Минкультом в 2011-2014 годах основанной им некоммерческой компании "Седьмая студия" на проект "Платформа". По версии следствия, обвиняемые похитили деньги с помощью фиктивных документов, связанных с организацией спектакля "Сон в летнюю ночь".

Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сам Серебренников прежде проходил по делу в статусе свидетеля. Под домашним арестом находится экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, арестованы бывший бухгалтер компании Нина Масляева и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобородский.

 

Масляева ранее заявила следствию, что "вносила ложные данные в финансовые отчетности" по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобородского. По словам женщины, режиссер создал свой проект для "хищения государственных средств". Сам Кирилл Серебренников назвал ситуацию "шизофренической", заявив, что проект "Платформа" был реализован.

Как утверждал режиссер, спектакль "Сон в летнюю ночь", который был сыгран на "Платформе" более 15 раз, а также в Париже в театре Шайо, на фестивале "Балтийский дом".

"Лето" закончат в любом случае

Миронов получил орден от Путина и передал ему письмо в защиту коллеги
© Ruptly
Евгений Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
По словам сценариста фильма "Лето" Михаила Идова, картина уже снята на две трети, и проект будет закончен независимо от того, сможет ли режиссер присутствовать на площадке или нет. Театральный критик Григорий Заславский считает, что Серебренников сможет продолжать творческую деятельность даже в том случае, если мера пресечения будет изменена.

"Изменение меры пресечения не всегда влечет за собой содержание в СИЗО и не обязательно влечет за собой домашний арест. Вполне возможна подписка о невыезде… Даже пребывание в местах заключения не помешало Сервантесу написать "Дон Кихота", но я все-таки не хотел бы пожелать Кириллу чего-то подобного. Все-таки профессия режиссера требует куда большей свободы", — заявил РИА Новости Заславский.

Знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн поддержал Серебренникова и заявил, что не верит в то, что режиссер мог быть организатором хищения денег.

"У меня отношение к этой ситуации как к грому небесному. Способен ли человек, который занимается творчеством, заниматься стяжанием, или мы все уже сошли с ума? Я понять не могу этого, мне трудно поверить в то, что такой талантливый человек будет размениваться на денежные посулы", — сказал Норштейн.

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