В Мосгордуме готовы обсудить запрет селфи-палок в музеях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мосгордума готова рассмотреть в профильной комиссии возможность запрета селфи-палок в музеях, но пока таких предложений в парламент не поступало, сообщил РИА Новости председатель думы Алексей Шапошников.

"Мы готовы рассмотреть в рамках профильной комиссии Мосгордумы данный вопрос, если он действительно актуален", — сказал он.

Шапошников заявил, что во всем мире еще два года назад моноподы были запрещены не только во многих музеях, но и на крупных спортивных мероприятиях. Это, по его словам, связано и с этическим аспектом, и с безопасностью.

"Использование селфи-палок одними посетителями мешает другим приобщаться к искусству и нарушает камерность музейного пространства. Вопрос безопасности также немаловажен. Речь идет как о безопасности самих посетителей, так и возможном нанесении ущерба экспонатам музея", — сказал он.

Председатель Мосгордумы отметил, что вводить запретительные меры сразу на законодательном уровне не стоит — "музеи своими правилами посещения могут регулировать этот вопрос".