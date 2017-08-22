Серебренников назначил Юлию Калинину и.о. главы "Гоголь-центра"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заместитель худрука "Гоголь-центра" Юлия Калинина будет исполнять обязанности главы театра вместо задержанного Кирилла Серебренникова, сообщил во вторник журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Кирилл Семёнович, уезжая в творческую командировку, своим решением назначил своего заместителя исполнять обязанности на время своего отсутствия. Она и исполняет обязанности, у неё срок исполнения — на время отсутствия основного руководителя. Все у нас пока в пределах тех решений, которые были приняты ранее ", — сказал Кибовский.

Он уточнил, что сейчас и.о. руководителем является заместитель по финансам Юлия Калинина. По словам Кибовского, в настоящее время назначение иной кандидатуры не планируется.

"Юлия Калинина исполняет обязанности директора по решениям, принятым раньше, когда Кирилл Семенович убывал в творческую командировку. Есть назначенный исполняющий обязанности. Функции у нее полные, работает она в полном объеме, все права у нее имеются. В любом случае, в нашей ситуации все продолжает работать так, как и работало раньше", — добавил Кибовский.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.