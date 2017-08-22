Начальник "Черного дельфина" рассказал, зачем перекрасили стены колонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Камеры исправительной колонии "Черный дельфин" соответствуют самым современным стандартам, а помещения сделаны так, чтобы максимально снизить психологическую нагрузку на сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.

"Эмоциональная нагрузка, психологическое давление. Все это было изучено весьма внимательно. Для этого у нас есть психологическая лаборатория, которая делает анализ происходящего. Наступает время новых условий. Например, цвет стен темно-зеленый, темно-синий, в который были покрашены стены, угнетал и притуплял бдительность сотрудников, потому что нес определенную психологическую нагрузку. И вот мы стали приводить все к современным стандартам", — рассказал Балдин.

Среди изменений он отмечает освещаемость и размер камер, отсутствие "специфического тюремного" запаха, уменьшение количество болеющих туберкулезом. Также у осужденных появились телевизоры. Кроме того, речь идет и обновленной системе видеонаблюдения, которая значительно снижает нагрузку оператора, который 12 часов находится у монитора компьютера.

"Как итог, каждое подобное изменение благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии осужденных и сотрудников. Количество правонарушений снижается, нарушений установленного порядка, количество жалоб, в конце концов, снижается. Мы к этому стремимся", — заявил подполковник.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.