Начальник "Черного дельфина" рассказал, зачем перекрасили стены колонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Камеры исправительной колонии "Черный дельфин" соответствуют самым современным стандартам, а помещения сделаны так, чтобы максимально снизить психологическую нагрузку на сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.
Среди изменений он отмечает освещаемость и размер камер, отсутствие "специфического тюремного" запаха, уменьшение количество болеющих туберкулезом. Также у осужденных появились телевизоры. Кроме того, речь идет и обновленной системе видеонаблюдения, которая значительно снижает нагрузку оператора, который 12 часов находится у монитора компьютера.
Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.
Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.