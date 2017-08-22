Начальник "Черного дельфина": осужденные переписываются, но не с "фанатами"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. О существовании "фанатов", восхваляющих преступления заключенных "Черного дельфина", в администрации колонии не знают: осужденным пишут, в основном, родственники и религиозные организации, рассказал в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.
По его словам, религиозные деятели в письмах осужденным выражают им моральную поддержку, "пишут, как они должны себя вести, как в Бога верить".
"Тех, кто ради наших "именитых" сидельцев на все готов и признается в этом, нет. По крайней мере, я таких не встречал. Впрочем, у нас есть отдел цензуры, который такие письма к нашим психологически неустойчивым подопечным и не пропустил бы", — добавил Балдин.
Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.