Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-дону выплатят по 30 тысяч рублей

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил выплатить из резервного фонда областного правительства каждому пострадавшему от пожара в Ростове-на-Дону по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи, сообщает правительство региона.

Ранее министр финансов Ростовской области Лилия Федотова говорила, что получившим тяжкий вред здоровью при пожаре в Ростове-на-Дону выделят по 400 тысяч рублей, тем, кто полностью утратил имущество – по 100 тысяч рублей, всем другим пострадавшим – 10 тысяч рублей единовременно из резервного фонда области.

"По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева каждому пострадавшему от масштабного пожара в Ростове-на-Дону из резервного фонда областного правительства будет выплачено по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи", — информируют областные власти.

Отмечается, что средства начнут выдавать 23 августа в двух пунктах временного размещения граждан.

Во вторник по решению городской администрации Ростова-на-Дону в этих пунктах начались выплаты единовременной матпомощи в 20 тысяч рублей на человека. Таким образом, от города и области в общей сложности каждый пострадавший получит на первоочередные нужды по 50 тысяч рублей.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы.