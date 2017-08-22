МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Тринадцать пожизненно осужденных преступников, содержащихся в колонии "Черный дельфин", просили об условно-досрочном освобождении, но все получили отказ, сообщил в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.

"Подали прошение об условно-досрочном освобождении уже 13 человек из всего специального контингента. Но всем осужденным было отказано", — сказал Балдин, не уточняя имен.

По его словам, решение по этому вопросу принимается судом на основании мнения прокуратуры и характеристики администрации колонии.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.