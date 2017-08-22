В Москве ветеранам и их родственникам вручили более 700 госнаград

Ветераны Великой Отечественной войны во время военного парада на Красной площади. Архивное фото

Ветераны Великой Отечественной войны во время военного парада на Красной площади. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов вручил более 700 государственных наград ветеранам Великой Отечественной войны и их родственникам на торжественной церемонии в честь Дня Государственного флага, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"За последние несколько лет сотрудниками военного комиссариата и кадровыми органами Западного военного округа были найдены и вручены ветеранам боевых действий или их родственникам более 700 государственных наград и удостоверений к ним, неврученных ранее", — процитировал он Щепилова.

Мугинов рассказал, что военный комиссар вручил детям погибших фронтовиков удостоверения к ордену Отечественной войны первой степени, которым был награждён командир самоходной установки младший лейтенант Николай Алексеевич Гриднев, к ордену Красной Звезды, которым был награждён стрелок красноармеец Григорий Самойлович Шаров, к ордену Красного Знамени, которым был награждён командир истребительного авиаполка майор Владимир Васильевич Папков.

По словам Мугинова, сотрудники военкомата также вручат ветерану Великой Отечественной войны Николаю Антоновичу Золотареву медаль "За отвагу", которой он был награждён ещё в 1944 году за участие в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков.