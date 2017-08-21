В России спрос на авиабилеты в США вырос, цены снизились, заявили эксперты

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спрос среди россиян на авиабилеты в США за год вырос на 50%, цена на них снизилась на 20%, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

В понедельник стало известно, что США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Эксперты из туристического поисковика Aviasales изучили спрос на США среди российских путешественников в 2017 и 2016 годах и выяснили, что за год бронирования авиабилетов выросли на 50%. При этом количество поисковых запросов за год выросло лишь на 16%.

"Нужно отметить, что покупки авиабилетов из Москвы составляют 67% в общем числе бронирований. По данным Aviasales, россияне чаще всего летают в Америку из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока", — рассказали аналитики.

Поскольку оформить визу можно теперь только в Москве, путешественникам из регионов придется дополнительно приезжать в столицу. Очевидно, что из Владивостока в Америку станут путешествовать реже, так как только билеты до Москвы обойдутся от 16 тысяч рублей.

Аналитики Туту.ру отмечают, что "рост продаж в США объясняется не столько ростом популярности направления, сколько общим ростом отрасли и увеличением доли продаж авиабилетов через онлайн-агентства".

При этом средняя цена билета в США в обе стороны снизилась на 20%: с 50871 рубля в 2016 году до 41164 рублей в 2017 году, добавили в Туту.ру.