Минприроды опровергло слухи о планах строительства в парке "Лосиный остров"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Продажа части московской территории национального парка "Лосиный остров" под застройку невозможна по закону, жилищное строительство в охранной зоне парка также не предусмотрено, заявил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

Ранее в СМИ появилась информация о планах строительства в охранной зоне "Лосиного острова".

"Участки на территории национального парка "Лосиный остров" не могут быть предметом купли-продажи. Это просто невозможно", — сказал Гудков.

По его словам, информация о якобы имеющихся планах сделки с землями в районе улицы Вешних Вод была распространена со ссылкой на неназванные источники.

"Указанные земли в данном районе улицы находятся в охранной зоне парка, то есть в границы "Лосиного острова" не входят. При этом любое их использование потребует согласования с Минприроды России", — добавил Гудков.

Как разъяснил собеседник агентства, по закону с Минприроды согласовываются любые вопросы социально-экономической деятельности, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся в охранных зонах национальных парков.

"Никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало. При этом в охранной зоне не предусмотрена хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на национальный парк, в том числе жилищное строительство", — заключил представитель Минприроды.