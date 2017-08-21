Минприроды опровергло слухи о планах строительства в парке "Лосиный остров"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Продажа части московской территории национального парка "Лосиный остров" под застройку невозможна по закону, жилищное строительство в охранной зоне парка также не предусмотрено, заявил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.
Ранее в СМИ появилась информация о планах строительства в охранной зоне "Лосиного острова".
"Участки на территории национального парка "Лосиный остров" не могут быть предметом купли-продажи. Это просто невозможно", — сказал Гудков.
По его словам, информация о якобы имеющихся планах сделки с землями в районе улицы Вешних Вод была распространена со ссылкой на неназванные источники.
Как разъяснил собеседник агентства, по закону с Минприроды согласовываются любые вопросы социально-экономической деятельности, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся в охранных зонах национальных парков.
"Никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало. При этом в охранной зоне не предусмотрена хозяйственная деятельность, оказывающая негативное воздействие на национальный парк, в том числе жилищное строительство", — заключил представитель Минприроды.