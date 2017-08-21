Москвичи смогут помочь детям из малообеспеченных семей в подготовке к школе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благотворительная акция "Семья помогает семье: готовимся к школе!" стартовала в Москве, помочь школьникам из малообеспеченных семей собраться к школе можно до 26 августа, сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на главу столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.

"Всего в городе работают 217 пунктов сбора вещей — 75 передвижных и 142 стационарных. Сюда до 26 августа можно принести одежду, обувь, канцелярские товары и другие вещи, необходимые для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов", — говорится в сообщении.

По словам Петросяна, в Москве проживают 140 тысяч малообеспеченных семей, в которых растут почти 260 тысяч детей, а число многодетных семей в городе выросло до 126 тысяч — с 350 тысячами детей. Он отметил, что поддержка таких семей является очень важной для города. Подобная благотворительная акция проходит уже в двенадцатый раз, сказал он.

Сообщается, что перед началом прошлого учебного года адресную социальную поддержку получили свыше 10 тысяч московских семей. Участниками благотворительной акции стали 6,8 тысячи горожан, а также 366 коммерческих и общественных организаций, индивидуальных предпринимателей. Выдача собранных вещей будет проходить до 31 августа.