Молодежная команда ФК "Локомотив" победила в турнире UTLC Cup 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Молодёжная команда футбольного клуба "Локомотив" стала победителем первого международного юношеского турнира UTLC Cup 2017, завершившегося в понедельник в Москве. В турнире приняли участие четырнадцатилетние футболисты из России, Белоруссии, Казахстана, Португалии, Германии и Китая.

Матчи проходили на стадионе "Сапсан Арена" в Москве с 18 по 21 августа. Организаторами турнира стали футбольный клуб "Локомотив" и АО "Объединенная логистическая транспортная компания" (АО "ОТЛК).

"Такой турнир мы проводим впервые. Это настоящий футбол, всё по-взрослому, только лучше, потому что это всё искренне и по-настоящему. Наши европейские соседи — "молодежки" немецкого "Гамбурга" и португальской "Бенфики", а также китайская команда "Ханчжоу Гринтаун" — показали свои умения, свой стиль игры. Здорово, что мы можем привезти команды и с берегов Европы, и с берегов Восточно-Китайского моря. Такая возможность есть только у нас", — сказал РИА Новости президент АО "ОТЛК" Алексей Гром.

Он сообщил, что у компании есть планы проводить подобный турнир ежегодно.

"Мы искали социальный проект, который бы связывал наших ближайших соседей так же хорошо и эффективно, как их связывают железные дороги. Любой процесс можно улучшить, и я думаю, что следующий турнир мы проведём на ещё более высоком уровне, возможно, расширим турнирную сетку. Не удивлюсь, если в следующий раз в нашем турнире появится японская команда", — добавил Гром.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ АО "ОТЛК" Мария Тетерина напомнила, что это первый приезд китайской футбольной команды в Россию.

"Этот турнир — в первую очередь, поддержка юношеского спорта на мировом уровне. Нам хотелось запустить что-то новое, что никто не делал до нас. На организацию турнира нам понадобилось меньше полугода. Несмотря на то, что это первый подобный опыт, организационных трудностей мы практически не испытывали. Подготовить турнир в столь короткие сроки мы смогли с помощью огромной поддержки и заинтересованности руководства ФК "Локомотив", — сказала Тетерина РИА Новости.

Она добавила, что для молодых участников турнира были организованы экскурсии по Москве.

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" — совместное предприятие, созданное в 2014 году железнодорожными администрациями России, Белоруссии и Казахстана. Акционерами компании являются ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". Компания занимается ускоренными контейнерными перевозками грузов между Китаем и Евросоюзом.