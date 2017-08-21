США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Молодежная команда ФК "Локомотив" победила в турнире UTLC Cup 2017

20:2721.08.2017
(обновлено: 20:29 21.08.2017)
0180
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОТЛК"Молодёжная команда ФК Локомотив победила в турнире UTLC Cup 2017Молодёжная команда ФК Локомотив победила в турнире UTLC Cup 2017
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОТЛК"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Молодёжная команда футбольного клуба "Локомотив" стала победителем первого международного юношеского турнира UTLC Cup 2017, завершившегося в понедельник в Москве. В турнире приняли участие четырнадцатилетние футболисты из России, Белоруссии, Казахстана, Португалии, Германии и Китая.

Гол. Архивное фото
© Fotolia / anekoho
Рязанская область уделит особое внимание защите гостей на ЧМ-2018

Матчи проходили на стадионе "Сапсан Арена" в Москве с 18 по 21 августа. Организаторами турнира стали футбольный клуб "Локомотив" и АО "Объединенная логистическая транспортная компания" (АО "ОТЛК).

"Такой турнир мы проводим впервые. Это настоящий футбол, всё по-взрослому, только лучше, потому что это всё искренне и по-настоящему. Наши европейские соседи — "молодежки" немецкого "Гамбурга" и португальской "Бенфики", а также китайская команда "Ханчжоу Гринтаун" — показали свои умения, свой стиль игры. Здорово, что мы можем привезти команды и с берегов Европы, и с берегов Восточно-Китайского моря. Такая возможность есть только у нас", — сказал РИА Новости президент АО "ОТЛК" Алексей Гром.

Он сообщил, что у компании есть планы проводить подобный турнир ежегодно.

"Мы искали социальный проект, который бы связывал наших ближайших соседей так же хорошо и эффективно, как их связывают железные дороги. Любой процесс можно улучшить, и я думаю, что следующий турнир мы проведём на ещё более высоком уровне, возможно, расширим турнирную сетку. Не удивлюсь, если в следующий раз в нашем турнире появится японская команда", — добавил Гром.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ АО "ОТЛК" Мария Тетерина напомнила, что это первый приезд китайской футбольной команды в Россию.

Электропоезд Ласточка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Подмосковье запустят электрички с барными стойками к ЧМ-2018

"Этот турнир — в первую очередь, поддержка юношеского спорта на мировом уровне. Нам хотелось запустить что-то новое, что никто не делал до нас. На организацию турнира нам понадобилось меньше полугода. Несмотря на то, что это первый подобный опыт, организационных трудностей мы практически не испытывали. Подготовить турнир в столь короткие сроки мы смогли с помощью огромной поддержки и заинтересованности руководства ФК "Локомотив", — сказала Тетерина РИА Новости.

Она добавила, что для молодых участников турнира были организованы экскурсии по Москве.

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" — совместное предприятие, созданное в 2014 году железнодорожными администрациями России, Белоруссии и Казахстана. Акционерами компании являются ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы". Компания занимается ускоренными контейнерными перевозками грузов между Китаем и Евросоюзом.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена