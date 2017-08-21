В ярославском зоопарке угостили медведей фруктово-рыбным мороженым

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Работники ярославского зоопарка в жару готовят для медведей 20-литровое слоеное мороженое из фруктов и рыбы, рассказала РИА Новости в понедельник замдиректора зоопарка Анастасия Митягова.

В Ярославле стоит жара под 30 градусов. В такие дни, как рассказала Митягова, у медведей Умки и Топтыжки любимое лакомство – мороженое.

"Мороженое большое. Для каждого медведя оно готовится в 20-литровой кастрюле в течение недели. Послойно (в день по слою) заливаются ингредиенты: козье молоко с фруктами, потом ягодный сироп, потом снова молоко, потом рыба и так далее. Получается много вкусных слоев. Все ингредиенты соответствуют естественному рациону медведей", — рассказала собеседница агентства.

По словам Митяговой, угощаться таким мороженым — настоящий праздник для медведей, ведь в нем собрано сразу все то, что мишки любят больше всего. То, что ингредиенты находятся во льду, не только приятно охлаждает животное в жару, но и способствует проявлению природного медвежьего инстинкта добывать пищу.

"Они расковыривают лед когтями, достают рыбу, ягоды, фрукты. Кроме прочего, для них это еще и увлекательная игра", — отметила замдиректора зоопарка.

Игрищами с 20-литровой вкусной ледышкой интересуются и обитающие в том же вольере волки. Но, по словам Митяговой, животные не конфликтуют.

В зоопарке не только медведи обожают мороженое. В частности, енотам готовят мороженое из молока и фруктов в 200-миллилитровом стаканчике.

Но все-таки медведям с лакомствами везет больше всего – они же сладкоежки, поясняет Митягова. Так, по праздникам Умка и Топтыжка угощаются тортами и чупа-чупсами из фруктово-сахарного сиропа, а по выходным им дают сгущенное молоко.