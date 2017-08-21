Путин обсудил с Жвачкиным жалобы жителей Томской области

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным жалобы жителей региона, поступившие на "прямую линию".

На встрече в Сочи Путин говорил с Жвачкиным о крупных региональных проектах, а после добавил, что за их реализацией необходимо не забывать о жизни людей непосредственно. "Я вам передам папку с вопросами, которые поступили на "прямую линию", сами увидите, о чём идёт речь. На что я обратил внимание: на Томском заводе измерительной аппаратуры были задержки по заработной плате. Это текущие вещи, те, которые на нас лежат. Ветхое жильё, другие текущие вопросы, их много",- сказал президент.

Путин обратил внимание на сообщение от женщины, которая в 2008 году просила разобраться в ее жилищной ситуации, ей обещали новую квартиру в течение года, но она до сих пор живет в аварийном доме. "Я вас прошу разобраться с этим конкретным случаем, разобраться и мне доложить", — сказал Путин.

Жвачкин ответил президенту, что разберется и доложит.