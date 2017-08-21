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Общество

Избил и откусил ухо: в Москве на дворника напал местный житель

17:0421.08.2017
(обновлено: 17:53 21.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДворник. Архивное фотоДворник. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Московский дворник Махмуд попал в больницу с травмами после того, как его избил местный житель. Об этом рассказал обитатель дома, где работает дворник, на своей странице в Facebook. По его словам, нападавший мужчина выбил дворнику зубы и откусил ухо из-за того, что Махмуд сделал замечание его жене: он попросил не выгуливать собаку у цветов, которые посадил. Корреспондент РИА Новости разбиралась в подробностях этого дела.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Вечером 20 августа в Facebook разошелся пост жителя Матвеевской улицы Александра Зайцева, который рассказывает о том, как за несколько дней до этого "тихий, скромный, добрый дворник-таджик Махмуд был дважды жестоко избит садистом, жену которого Махмуд вежливо попросил отвести гадящую собачку от посаженных им цветов".

По словам Зайцева, на следующий день после того, как Махмуд сделал замечание, к нему во время работы во дворе подъехала машина. Из нее вышел мужчина и "без предупреждения и каких-либо объяснений стал избивать Махмуда". После случившегося Махмуд написал заявление в полицию Очаково-Матвеевского, но там его уговорили забрать бумагу и "решить все миром". Автор поста рассказывает: в полиции посчитали, что дворник сам оскорбил женщину. На следующее утро, 17 августа, мужчина снова пришел к Махмуду и "стал тащить его", а потом откусил ему верхнюю часть левого уха. Махмуд снова обратился в полицию, но ему предложили прийти на следующий день.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРабота дворника
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа дворника

Жительница соседнего дома Светлана стала свидетельницей произошедшего. Она рассказала РИА Новости, что видела Махмуда после того, как его избили.

"Свидетелей нет. Все, что известно, это слова Махмуда, но мы ему верим, потому что знаем больше десяти лет. После того как его избили в первый день, у него были синяк, подтек и красные глаза. На второй день я увидела его у подъезда, окровавленного и с кусочком уха в руках", — говорит она.

К делу подключилась адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова. "В первый раз его заставили написать, что он не имеет претензий, и забрать заявление. Во второй раз сказали прийти завтра, а потом Махмуд попал в больницу. Я написала заявление, чтобы они имели дело не с ним, а со мной, и не могли на него давить. Сейчас этим делом занимается фонд "Общественный вердикт" вместе с комитетом "Гражданское содействие", — отметила адвокат. Бирюкова рассказывает, что сторона нападавшего подала в полицию заявление на Махмуда с тем, чтобы выставить его виноватым. Однако Бирюкова написала заявление в Следственный комитет и МВД.

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© РИА Новости / Денис Гришкин
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Жительница дома на Матвеевской улице Евдокия Лебедева сообщила РИА Новости: "Махмуд работал всегда исправно, прогонял спамеров с листовками и уточнял у незнакомых, в какую квартиру и с какой целью они направляются. Делал даже больше, чем нужно: мыл полы на всех этажах, приводил в порядок двор, разбирался с местными алкоголиками. Складывалось ощущение, что он сутками работает", — подчеркнула Лебедева.

Другая жительница этого же дома Екатерина Милановская в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила, что "люди с Махмудом чувствуют себя спокойно". "Мы знаем, что если мы позвоним Махмуду, то он сразу придет. Он очень спокойный, очень приветливый, он не навязчивый. Он никогда никого не оскорблял и всегда со всеми ладил. Он мягчайший и корректный человек. То, что случилось, это просто трагедия".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСубботник
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Субботник

Дворнику однажды уже угрожали, но тогда за него заступился житель дома на Матвеевской улице Владимир Воронкин. "Года два назад я ремонтировал во дворе машину и услышал шум и крики. Двое подвыпивших мужиков ногами били мусорки. Махмуд сделал им замечание, а они на него набросились. Я подошел, накричал, одного из них за шкирку дернул, они ушли, угрожая. Тогда мы с ним познакомились и обменялись номерами. Я сказал, чтобы звонил, если вдруг что-то случится, — рассказывает Воронкин. — Я в шоке от того, что случилось. Некоторые не верят, но это абсолютно реальный человек и реальная история".

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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По словам адвоката, сейчас Махмуд находится в больнице и очень напуган. Врачи также подозревают у него сотрясение головного мозга. Адвокат Ирина Бирюкова заявила, что сейчас они ждут следственной проверки и разговора с полицией.

Жители дома, в котором работает Махмуд, написали заявление в полицию — оно находится в распоряжении редакции. В нем указывается, что Махмуд — добросовестный работник и отзывчивый, вежливый, деликатный человек. Жители просят органы власти принять заявление дворника и "объективно разобраться в произошедшем".

"Невозможно представить себе, чтобы он оскорбил женщину! По его словам, она выгуливала собаку под окнами на клумбе (у дома 16 по улице Матвеевской). Он вежливо попросил ее отойти в другое место. Заметим, что женщина нарушила правила выгула собак в Москве (выгул собак разрешен только на расстоянии более 25 метров от окон жилого дома), и просьба Махмадуло была законной", — говорится в письме.

В ОВД района Очаково-Матвеевское корреспонденту РИА Новости отказались давать комментарий. Также РИА Новости на момент публикации текста не дали оперативный комментарий в ГБУ "Жилищник района Очаково-Матвеевское".

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Неужели ?
Ввиду того, что поединок а-ля Тайсон-Холлифилд представить в данном случае сложно, объяснить откушенное ухо можно только нетрадиционной ориентацией нападающего.
17:35
21.08.2017
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