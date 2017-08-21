В России появилась "горячая линия" для обращений о поборах в школах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ запустила бесплатную "горячую линию", куда родители школьников могут сообщать о просьбах сдавать деньги или покупать что-либо для нужд школы; все поступившие обращения будут направлены в надзорные органы, сообщает пресс-служба ОП РФ в понедельник.
"Граждане могут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы… Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы", — говорится в сообщении ОП.
Инициатор "горячей линии", первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова считает, что эта мера поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году.