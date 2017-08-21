В Москомстройинвесте сообщили о 809 пострадавших дольщиках ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Официально на учете в качестве пострадавших дольщиков в реестре проблемных объектов в настоящее время состоит 809 человек, сообщили в понедельник РИА Недвижимость в Москомстройинвесте.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и одного из совладельцев группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича. Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Пинкевич подозревается в мошенничестве при реализации проекта.

"В "Царицыно" официально зарегистрировано 3,892 тысячи договоров долевого участия. При этом в реестре проблемных объектов пока зафиксировано 809 пострадавших дольщиков", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что их число может увеличиться, так как процесс включения дольщиков в реестр происходит постоянно.

В свою очередь советник по коммуникациям зерновой компании "Настюша" Арсений Меситов заявил РИА Недвижимость, что у МКХ 6 тысяч дольщиков. "Проблемы с задержкой строительства проекта вызваны тем, что до сих пор не переоформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на ЖК "Царицыно-2", где были бы зафиксированы увеличенные технико-экономические параметры проекта, предварительно нам согласованные", – сказал он.

По словам Меситова, власти обещали это сделать в случае, если МКХ договорится с кредиторами. "В декабре 2015 года мы ввели представителей кредиторов – Россельхозбанка и Промсвязьбанка – в совет директоров МКХ. И с тех пор, с января 2016 года, ждем оформления ГПЗУ", – заявил собеседник агентства.

Вместе с тем, в Москомстройинвесте подчеркнули, что власти не согласовывают застройщику "Царицыно" ГПЗУ с связи с тем, что компания до сих пор не выполнила прежние обязательства перед дольщиками.