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Общество

"Часть ДНК": Малахов простился с Первым каналом и объяснил причины ухода

13:0221.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАндрей Малахов. Архивное фотоАндрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов покидает Первый канал и будет вести программу "Прямой эфир" на "России 1". В открытом письме к руководству и сотрудникам телеканала, на котором проработал 25 лет, он выразил благодарность коллегам и пожелал удачи новому ведущему "Пусть говорят" Дмитрию Борисову.

Открытое письмо Малахов опубликовал на сайте журнала StarHit, главным редактором которого он является.

"Дорогие друзья! В нашу digital-эпоху к эпистолярному жанру обращаются крайне редко, но я пришел на "Первый канал" в прошлом веке, когда люди еще писали друг другу письма, а не эсэмэс. Поэтому простите за столь длинное послание", — написал телеведущий.

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эпоха Андрея Малахова на Первом закончилась, ведущий покидает телеканал
Он обратился с теплыми словами благодарности к коллегам и друзьям: не только к руководителям и телеведущим, но и к рядовым сотрудникам вплоть до отдела кадров и продавца газет и журналов в Телецентре.

Так, директора информационной службы Кирилла Клейменова Малахов назвал "примером самоотречения во имя любимого дела". "И есть высшая справедливость в том, что кабинет с самым красивым видом на старинный Останкинский парк достался именно тебе", — написал он.

К Дмитрию Борисову, сменившему его в кресле ведущего "Пусть говорят", Малахов обратился с напутствием.

"Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты "Пусть говорят" с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!" — уверен он.

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Новый выпуск "Пусть говорят" будет посвящен памяти Веры Глаголевой
В заключение письма телеведущий выразил благодарность гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

"Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и "Первому каналу". Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе", — пишет Малахов.

Новое место работы

При этом поклонники телеведущего вскоре снова увидят его — новым местом работы Малахова станет программа "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шоу должно продолжаться: удачный хайп Андрея Малахова
Ранее на YouTube появился ролик, в котором ведущий под песню Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" проходит в студию "Прямого эфира" и, обращаясь к зрителю, спрашивает: "Ну что, потеряли меня? Я здесь. Андрей Малахов. "Прямой эфир", телеканал "Россия", так что теперь точно не переключайтесь!" И закадровый голос обещает скорый выход программы в эфире "России 1".

Это подтвердил и портал Вести.ру, также входящий в ВГТРК.

"Привет, Андрей! Малахов нашелся в "Прямом эфире" на "России 1". На телеканале "Россия 1" в ближайшее время выйдет программа "Прямой эфир" с ее новым ведущим — Андреем Малаховым", — говорится в сообщении портала.

О переходе на "Россию 1" и о том, чем он будет заниматься на новом рабочем месте, рассказал в интервью порталу Woman's Day и сам Малахов. По его словам, решающим фактором стало то, что на "России 1" он будет не только вести, но и продюсировать свою программу.

"Мне позвонили с канала "Россия 1" и предложили стать продюсером собственной программы. Человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать… Название "Андрей Малахов. Прямой эфир". И это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим понимание того, что нужно зрителю", — сказал ведущий.

Сайт проекта Пусть говорят
© РИА Новости
Команда "Пусть говорят" может перейти на "Россию 1", сообщил источник
Малахов считает, что в его жизни настал новый этап и пришло время, когда "ты должен закрыть эту дверь", — причем, по его словам, "именно закрыть с совершенной благодарностью в душе".

Он добавил, что предупредил об уходе с Первого канала заранее, а слухи о том, что причиной ухода с телеканала стал конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" Натальей Никоновой, комментировать не стал.

Что покажет Первый канал

Помимо перемен в "Пусть говорят", в программе передач Первого канала произойдут и еще некоторые изменения. Так, в ближайшее время зрители увидят обновленную передачу "Сегодня вечером".

Юлия Меньшова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Первый канал объяснил, почему закрывается "Наедине со всеми" Меньшовой
На канале также прокомментировали распространившиеся в СМИ слухи о закрытии нескольких программ.

"Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее — мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда?" и "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует "Доброе утро". Программа "Время" по-прежнему выходит в 21.00. В "Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Представители Первого канала отметили, что "Пусть говорят" с новым ведущим Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. 

Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пресс-секретарь Сябитовой опровергла слухи о закрытии "Давай поженимся"
"Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ Яндекса. Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное", — добавили в пресс-службе.

Ранее телеканал сообщал, что в новом сезоне закроется проект "Наедине со всеми" — такое решение принято по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. При этом в ближайшем будущем зрители увидят два новых проекта с Меньшовой.

Кроме того, еще один ведущий Александр Олешко перешел на НТВ, где будет вести конкурс "Ты супер! Танцы". В новом сезоне в эфир не выйдет программа "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым.

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