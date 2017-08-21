Аварии на теплосетях: успеть за 30 минут?

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Теплоснабжающие компании, опрошенные РИА Новости, сомневаются, что инициатива администрации Ульяновска, обязавшей реагировать на аварию на теплосетях в течение 30 минут, применима в масштабах всей России: слишком многое зависит от специфики региона и целого ряда дополнительных факторов.

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев подписал постановление, согласно которому ресурсоснабжающие организации обязаны реагировать на аварию на теплосетях в течение 30 минут. За это время компания должна направить к месту аварии ремонтную бригаду, сообщить о происшествии своему руководству и оперативному дежурному Единой диспетчерской службы (ЕДС), а также принять меры безопасности на месте аварии — установить ограждение, освещение и, при необходимости, охрану.

Ранее координация работы диспетчерских служб в таких ситуациях регламентировалась инструкциями, утвержденными комитетом ЖКХ.

Местная специфика

Большинство отраслевых компаний отмечают, что и сами по мере сил стараются как можно скорее устранять дефекты, но определять среднее приемлемое время нецелесообразно. Прежде всего, необходимо учитывать специфику региона — размер населенного пункта, дорожную обстановку и т.д.

Для дочернего общества "Газпром теплоэнерго" в Ульяновске, эксплуатирующего 10 крышных котельных, требования городской администрации выполнимы. В компании уверены, что способны уложиться в сроки, указанные в постановлении, но тем не менее, сомневаются в целесообразности установления таких сроков.

"Определять среднее приемлемое время не представляется целесообразным, — говорят в "Газпром теплоэнерго". — В разных регионах устанавливается индивидуальный порядок взаимодействия в нештатных ситуациях, учитывающий вышеуказанные факторы".

"На обнаружение и принятие мер по ограждению аварийного участка и локализацию ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях нам дается час. Как правило, в течение получаса на место выезжает ремонтная бригада, которая выявляет причину аварии", — говорит главный инженер Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП "ТЭК Санкт-Петербурга" Владимир Фомин сообщил, что нормативный срок прибытия отключающей бригады на место технологического нарушения составляет 1 час с момента поступления информации о дефекте. В Санкт-Петербурге все регламентные сроки проведения аварийных работ в теплоснабжении прописаны в правилах подготовки и проведения отопительного сезона. Документ существует много десятилетий и ежегодно актуализируется.

"В советские годы норматив в 30 минут был установлен для ряда районов, но по мере увеличения количества транспорта он был увеличен до 40 минут, затем до 1 часа. Мы в этот срок всегда укладываемся. Обычно успеваем раньше, иногда значительно раньше", — пояснил Фомин.

Очень многое, безусловно, зависит от специфики населенного пункта, соглашаются в МОЭК. "В частности, время прибытия на место аварии зависит размера города, развития транспортной и дорожной инфраструктуры и т.д. В Москве норматив составляет 1 час – с учетом пробок и прочих факторов", — отмечают в пресс-службе компании.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) заверили, что компания старается выехать на место аварии и устранить ее в максимально короткие сроки, в первую очередь, не в силу регламентирующих документов, а из соображений ответственности перед потребителями. Компания стремится свести к минимуму негативный эффект от аварий, не допустить перебоев с отоплением и горячим водоснабжением, особенно в отопительный период.

Дополнительные факторы

"Не совсем понятно, откуда взялась эта цифра в 30 минут и как она была рассчитана. Почему именно 30, а не 25 или 40? Любые подобные требования должны быть подкреплены конкретными расчетами и обоснованиями, а также учитывать дополнительные факторы", — отмечают в СГК.

К таким дополнительным факторам, помимо региональной специфики, относятся масштаб и характер технологических нарушений, диаметр труб, класс оборудования, сложность работ по ликвидации аварии.

Таким образом, добраться до места аварии — половина задачи. Далее требуется время на обнаружение утечки. При повреждении подземного трубопровода, где хорошо работает дренажная система, найти утечку непросто, объясняют в "Квадре".

"Объезды осуществляются аварийной бригадой по маршрутным картам (обследуются в первую очередь старые тепловые сети, выпуски с дренажей). Диспетчер в это время анализирует работу насосных станций и центральных тепловых пунктов до и после увеличения подпитки с целью координации действия бригады. Иногда это может занять даже несколько часов — в зависимости от времени суток, температуры наружного воздуха, величины подпитки, — говорит главный инженер компании Денис Уланов.

При обнаружении повреждения вызываются представители смежных коммуникаций (телефонные и электрические кабели, газовые сети) для согласования земляных работ. Мастер отключающей бригады отвечает за установление характера дефекта и диаметра трубопровода, принимает решение об отключении.

На каждый из этапов устранения дефекта отводится определенное время. Например, в зависимости от диаметра трубопровода: от 57 мм до 1420 мм – срок устранения нарушения составляет от 8 до 30 часов, отмечают в "ТЭК СПб".

В "Т Плюс" предусмотрено, что время устранения даже самой сложной аварийной ситуации не должно превышать 24 часов. Есть также перечень мероприятий, которые могут потребовать дополнительного времени для устранения дефекта. Все время также рассчитано и нормировано вплоть до минут.

После того, как отключающая бригада сделала свою работу, ответственность переходит к оперативной диспетчерской службе, которая координирует дальнейшие действия – оповещение абонентов, координацию внутри предприятия. Затем на место прибывает ремонтная бригада для устранения дефектов.

Разыскивается хозяин

Еще один важный фактор, который может влиять на скорость устранения аварий, — принадлежность теплосетей.

Нередки случаи, когда авария происходит на бесхозных тепловых сетях. Как правило, это зона ответственности местных властей. Именно они должны выявлять такие тепловые сети, ставить их на учет и временно, с компенсацией выпадающих доходов, передавать специальным организациям по присоединению. В дальнейшем власти определяют компанию, которая постоянно эксплуатирует теплосети (возможно, это и местный МУП), поясняют в "Квадре".

В случае аварии на таком объекте ресурсоснабжающая организация по заявке службы "05" (Единая диспетчерская служба) отключает аварийный участок, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, объясняют в "Т Плюс". Работы на таких участках производятся силами муниципалитета.

Если речь идет об устранении дефекта на бесхозной сети в Санкт-Петербурге или сети, имущественно-правовой статус которой не определен, "ТЭК СПб" выполняет эти работы по обращению администрации района. Что же касается владельцев ведомственных тепловых сетей, у которых нет специализированной техники и персонала для эксплуатации, то они, как правило, заключают с "ТЭК СПб" договор о платном обслуживании сетей, объясняет Фомин механизм взаимодействия внутри города.

Если же ресурсоснабжающая организация является ЕТО (единой теплоснабжающей организацией), то ее привлечение является вполне логичным. Но при этом необходимо решить с администрацией города вопрос о финансировании таких работ, говорят в МОЭК.

Как замечают в "Газпром теплоэнерго", устранение аварий на теплосетях, правообладатель которых неизвестен, — это вопрос не только правомерности, но и в большой степени — социальной ответственности. Поэтому на практике дефект устраняет та ресурсоснабжающая организация, чьи абоненты пострадали и находятся в зоне отключения.