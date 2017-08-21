Бронированный лимузин Ельцина продали в Петербурге почти за 20 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. В Петербурге продали бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором ездил на рабочие встречи первый президент России Борис Ельцин, сообщается на сайте автосалона, выставившего автомобиль на продажу.

По информации СМИ, лимузин был продан за 19,7 миллиона рублей.

Как следует из описания, сделанный по спецзаказу лимузин имеет задний привод, пробег составляет 60 тысяч километров.

В "Ельцин-центре" отмечали, что им неизвестно, действительно ли выставленный на продажу Mercedes-Benz принадлежал Борису Ельцину. "Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали", — рассказывал РИА Новости руководитель архива центра Дмитрий Пушмин. Он не исключал, что в будущем могут появляться и другие объявления о продаже машин, на которых мог передвигаться первый российский президент.

На том же сайте ранее был продан еще один лимузин Mercedes-Benz S-klasse. Как следовало из описания, автомобиль экспонировался на стенде Mercedes-Benz на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от машины и передал ее Ельцину. Первый президент России ездил на этом лимузине с 1995 года до конца своих дней, говорилось в описании. Первоначальная цена второго лимузина, как следует из материалов сайта автосалона, составляла около 34,9 миллиона рублей.