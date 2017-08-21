Собянин открыл благоустроенную в рамках "Моей улицы" Сретенку

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл после проведенного комплексного благоустройства по программе "Моя улица" столичную улицу Сретенка.

"Заканчивается реконструкция главных исторических улиц Москвы, Сретенки. Приведены в порядок сама улица, фасады зданий, дворы", — сказал Собянин, общаясь с местными жителями.

По его словам, на улице сохранены две полосы движения для автомобилей, потому скорость движения по Сретенке не ухудшится. Помимо этого, по словам мэра, будет введено двустороннее движение автобусов, количество пассажиров на них увеличится в четыре раза.

"С учетом того, что в этом году Сретенский монастырь получил новый храм, Сретенка получила второе рождение. Спасибо за терпение, оно того стоило", — сказал Собянин.

Он отметил, что теперь практически каждый день будут открываться новые объекты после благоустройства, а улицы будут избавляться от строительных ограждений и лесов. После реконструкции, отметил он, такие исторические улицы будут выглядеть совершенно по-другому.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

Так, в рамках благоустройства Сретенки количество наземных пешеходных переходов увеличилось с шести до восьми, установлено 79 новых опор освещения, а воздушные кабельные линии убраны под землю. Кроме того, на Сретенке установлены три навигационные стелы с точками доступа к городской сети Wi-Fi, поставлено 20 урн. Ожидается, что после благоустройства поток пешеходов на Сретенке увеличится в среднем в два раза, до 3 тыс. 400 человек в час.

В настоящее время по Сретенке в одном направлении курсируют автобусы маршрутов М9 и Н6. Начиная с осени, они будут следовать по Сретенке в обоих направлениях, благодаря встречной выделенной полосе. Кроме того, через Сретенку пройдет еще один новый магистральный маршрут, который свяжет ее с проспектом Мира, Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом. За счет перераспределения пассажиропотока будет снижена нагрузка на станции метро "Сухаревская", "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и другие.