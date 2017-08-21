Эпоха Андрея Малахова на Первом закончилась, ведущий покидает телеканал

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Лицо Первого канала, бессменный ведущий одного из самых популярных и скандальных ток-шоу "Пусть говорят", "икона телевизионного стиля" Андрей Малахов покидает телеканал после 25 лет работы.

В понедельник было официально объявлено — Малахов переходит на телеканал "Россия 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир". На YouTube появился ролик, в котором под песню Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" Малахов проходит в студию программы "Прямой эфир" и, обращаясь к зрителю, спрашивает: "Ну что, потеряли меня? Я здесь. Андрей Малахов. "Прямой эфир", телеканал "Россия", так что теперь точно не переключайтесь!". И закадровый голос объявляет, что программа появится в эфире "России 1" "скоро".

Программу "Пусть говорят" на Первом канале вместо него будет вести Дмитрий Борисов, несколько выпусков программы с его участием уже вышли в эфир на прошлой неделе. Кто заменит ведущего в программе "Сегодня вечером" пока точно неизвестно, однако источник РИА Новости сообщал, что одним из кандидатов является актриса, ведущая Первого канала Юлия Меньшова.

Домыслы и слухи



Последние пару недель все СМИ и социальные сети лихорадило от новостей о том, что один из самых популярных ведущих Первого канала Андрей Малахов скоро может покинуть свою телевизионную альма-матер.

Версии были разные — кто-то предполагал, что Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК, другие писали об уходе журналиста в "декретный отпуск", при этом часто упоминалось, что главной причиной стал конфликт известного телеведущего с новым продюсером канала. Однако сам ведущий хранил упорное молчание, а представители телеканалов ничего не комментировали, ссылаясь на летний отпускной сезон.

Позже в СМИ даже начали появляться и имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев рассказал РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Сам же Малахов лишь спустя несколько дней после появления слухов об его уходе, опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" было написано "блогер", чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.

Станет папой



На днях же в СМИ появилась информация, что 45-летний Малахов с супругой Натальей Шкулевой ждут первого ребенка. Позже на страницах журнала StarHit, главным редактором которого является сам Малахов, он подтвердил информацию, что скоро станет отцом. В СМИ же проходила информация, что продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила ведущего перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск, добавляли источники.

Сам же Малахов уже является крестным отцом нескольких детей своих коллег по цеху и "звездных" детей, среди которых, к примеру, дочь и сын Филиппа Киркорова.

Начинал в образе отличника



Будущий шоумен родился на северо-западе России — в городе Апатиты Мурманской области; с золотой медалью окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В течение полутора лет стажировался в Мичиганском государственном университете (Michigan State University, США). Также окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), где затем стал преподавать основы журналистики.

Программа "Доброе утро", в которой Малахов начал первые шаги на фабрике телевидения, стала для него, по его же признанию, той "заводской проходной", о которой упоминалось в песне из кинофильма "Весна на Заречной улице": "Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня".

Своей крестной мамой на ТВ Малахов считает ведущую программы "Доброе утро" на Первом канале Елену Миронову, которая скончалась после тяжелой болезни буквально месяц назад. По словам Малахова, именно она первой поверила в "никому неизвестного провинциала", как сам о себе писал журналист, и даже вместе со своей сестрой подарила будущей телевизионной иконе стиля "моднейшие очки — мечту", вместо старых, которые он носил еще в школе.

Сначала журналист рассказывал зрителям о веяниях моды в рубрике "Стиль", которая шла в утреннем эфире ОРТ (прежнее название Первого канала), а когда во время отпусков нужно было поставить кого-то на замену ведущего "Доброго утра", Малахову предложили сесть в студийное кресло, в котором он потом провел около 5 лет.

С каждым годом телевизионный образ ведущего Первого канала становился все более элегантным и стильным, а умение Малахова поддерживать свою физическую форму увеличивало число его поклонниц.

Пусть говорят…

Вскоре Малахову предложили делать дневное ток-шоу под названием "Большая стирка", в которой, по замыслу продюсеров проекта, за час пока у телезрителей работает стиральная машинка, ведущий должен успеть вместе с приглашенными гостями обсудить подробности личной жизни знаменитостей или обычных людей. Позже шоу немного изменило формат, темы программ стали носить более серьезный характер, а название поменяли на "Пять вечеров". С 2005 года шоу переименовали на "Пусть говорят" и оно приобрело тот формат, в котором выходит и сегодня. Довольно скандальная тематика и ставка на сенсацию являются одними из главных отличий этой программы, за что многие зрители любят его, а многие критикуют.

В середине июля в отношении Первого канала Роскомнадзором даже были приняты меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких резонансных выпусков "Пусть говорят" о несовершеннолетней Диане Шурыгиной.

Доказательством любви телезрителей к Малахову являлся и конкурс "В отпуск с Андреем Малаховым", письма с заявками на участие в котором приходили в редакцию мешками.

Ясно одно – телеведущий Андрей Малахов никого не оставляет равнодушным, что приносило Первому каналу хорошие рейтинги.

Главред и писатель



Также на Первом канале Малахов вел более "спокойную" программу — "Сегодня вечером", рассказывающую о жизни известных в России людей — артистов, музыкантов, писателей, деятелей культуры. В копилке ведущего еще и проекты "Барахолка", "Детектор лжи", "Малахов+Малахов"; он был ведущим полуфинала "Евровидения" в Москве в паре с фотомоделью Натальей Водяновой, а также соведущим на церемонии открытия "Евровидения" с певицей Алсу.

С 2007 года Малахов еще является главным редактором глянцевого журнала "StarHit", посвященного новостям шоу бизнеса, в котором регулярно публикует свои авторские статьи. Журналист успел выпустить две книги "Мои любимые блондинки" о жизни "в кадре и за" и "Моя вторая половинка" для девушек и юношей, "которые хотели бы чего-то достичь в жизни".

Журналист награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), является обладателем нескольких "ТЭФИ": в 2005 году был удостоен награды в номинации "Лица", а в 2009 году отмечен в номинации "Лучший ведущий развлекательной программы".

Переливание крови полезно



Уход Малахова с Первого канала не стал единственным резонансным телесобытием этого лета. Первый канал покинул и популярный ведущий шоу "Точь-в-точь" Александр Олешко. В новом телесезоне он будет вести международный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ. Также стало известно о закрытии программы "Наедине со всеми", которую вела Юлия Меньшова, и о том, что в новом телесезоне в эфир не выйдет программа "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым.

Медиаэксперты, опрошенные РИА Новости, отметили, что переход известных телеведущих с одного канала на другой полезен, как переливание крови, такая ситуация происходит хоть и "редко, но регулярно": творческим личностям иногда хочется попробовать что-то новое.

"Если покопаться в истории, можно найти примеры разных ситуаций. Ну, как в спорте – во-первых, срок, ну когда еще переходить как не в межсезонье? И второе, конечно, по-разному складывается творческая жизнь – иногда хочется попробовать что-то новое, что не вписывается в концепцию одного канала, но вписывается в концепцию другого", — сказал известный телепродюсер, президент Фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов.

Главное, по его словам, "что телезрители увидят всех, кого они привыкли видеть".

Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко, в свою очередь, отметил, что ничего страшного в подобной ситуации нет.

"Вообще, практически в переходе ведущих с одного канала на другой ничего удивительного нет – люди ищут для себя что-то новое, какое-то движение. Другое дело, что удивление вызывает Малахов – столько лет проработал на Первом канале, но, с другой стороны, конечно, могла накопиться усталость и раздражение", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, "это своеобразное переливание крови – оно полезно".