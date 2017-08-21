В России растет число преступлений, совершенных в наркотическом опьянении

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России зафиксирован рост числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, за последние пять лет их число увеличилось более чем в полтора раза, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"В нашей стране за последние пять лет количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось более чем в полтора раза. Сегодня каждое десятое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков", — передает слова министра пресс-центр МВД РФ.

Как сообщает ведомство, Колокольцев сообщил об этом на заседании Объединённой коллегии МВД Казахстана и России, которое прошло в Иркутске.

Он также отметил эффективность совместных операций. Как сообщили в пресс-центре, только в этом году в ходе операции "Канал-Западный заслон" из незаконного оборота было изъято около 330 килограммов наркотических веществ.