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Общество

Малахов поблагодарил Эрнста и объяснил причины ухода с Первого канала

10:3121.08.2017
(обновлено: 10:52 21.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВедущий телевидения Андрей МалаховВедущий телевидения Андрей Малахов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов в открытом письме к Константину Эрнсту обратился к людям, связанным с производством шоу "Пусть говорят", и другим телевизионщикам, с которыми он сталкивался во время работы на Первом канале.

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Первый" в ДНК

Открытое письмо к гендиректору "Первого канала" Малахов опубликовал на портале StarHit, главным редактором которого он является.

"Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и "Первому каналу". Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе", — написал ведущий.

Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи Вечерний Ургант. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В обращении Малахов отметил, что видел фрагменты шоу "Пусть говорят" с новым ведущим Дмитрием Борисовым.

"Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты "Пусть говорят" с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!", — напутствовал телеведущий.

Кризис жанра

В интервью порталу Woman's Day Андрей Малахов объяснил причины ухода с "Первого канала".

По словам ведущего, перед 45-летием в его жизни произошел "кризис жанра абсолютно во всем", ему захотелось самостоятельно принимать решения, тогда как прежде приходилось быть "человеком-солдатом, исполняющим приказы".

Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Кроме того, на решение покинуть "Первый канал" повлиял переезд "Пусть говорят" из "Останкино" в новую студию. Как отметил Малахов, на канале "капля за каплей выжигали" все, что было ему дорого, и к чему он был привязан.

Телеведущий также подтвердил, что переходит на работу на канале "Россия 1", где будет продюсировать собственную передачу. По его словам, канал предложил ему стать "человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать". Передача будет называться "Андрей Малахов. Прямой эфир", и, как подчеркнул ведущий, это будет "тот же Малахов, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий".

Андрей Малахов отметил, что предупредил начальство об уходе заранее и не стал комментировать слухи о том, что причиной ухода с телеканала стал конфликт с новым продюсером "Пусть говорят" Натальей Никоновой.

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