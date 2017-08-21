Пострадавшим от паводка в Приморье компенсируют расходы на электричество

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" компенсирует пострадавшим от подтопления в Приморье расходы на электричество, сообщает пресс-служба администрации края.

В понедельник состоялось очередное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора Владимира Миклушевского.

"ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" готова компенсировать расходы на электроэнергию пострадавшим от ливней жителям края. Главная задача руководителей муниципалитетов – оперативно составить списки домов, пострадавших от воды, чтобы определить объем необходимой компенсации, и направить в ДЭК", — говорится в сообщении.

В Приморье ликвидируют последствия паводка, который подтопил семь районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено. Подтопленных паводком домов не осталось.