Программа Андрея Малахова выйдет на "России 1" в ближайшее время

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Программа "Прямой эфир" с ведущим Андреем Малаховым выйдет в эфир телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в ближайшее время, сообщает в понедельник портал Вести.ру, также входящий в ВГТРК.

В понедельник в интервью порталу Woman's Day ведущий программы "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" на Первом канале Андрей Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1".

"Привет, Андрей! Малахов нашелся в "Прямом эфире" на "России 1". На телеканале "Россия 1" в ближайшее время выйдет программа "Прямой эфир" с ее новым ведущим — Андреем Малаховым", — говорится в сообщении Вести.ру.

В то же время в YouTube появился ролик в котором под песню Ирины Аллегровой "Привет, Андрей" Малахов проходит в студию программы "Прямой эфир" и, обращаясь к зрителю, спрашивает: "Ну что, потеряли меня? Я здесь. Андрей Малахов. "Прямой эфир", телеканал "Россия", так что теперь точно не переключайтесь!". И закадровый голос объявляет, что программа появится в эфире "России 1" "скоро".

На прошлой неделе в эфир стали выходить выпуски программы "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым.