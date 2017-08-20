Надо уйти от политизации при проведении фестиваля молодежи, заявил Путин

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо уйти от политизации при проведении в РФ международного фестиваля молодежи и студентов.

"На сегодняшний день, мне кажется, нужно уйти от этой политизации. Нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов", — сказал Путин на встрече с участниками молодежного форума "Таврида".

Он добавил, что у каждого есть свои предпочтения, симпатии и антипатии, но "не нужно идеологизировать их". По словам Путина, если это удастся, Россия станет площадкой для объединения молодежи под знаком общих гуманитарных ценностей.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Ожидается, что в нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 190 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Россия в третий раз примет фестиваль — предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.

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