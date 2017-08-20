Путин о цензуре: общество само должно выработать морально-этические фильтры

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (КРЫМ), 20 авг — РИА Новости. Вопрос о цензуре беспокоит миллионы людей, надо, чтобы само сообщество выработало систему морально-этических принципов, сказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками молодежного форума "Таврида".

Развивая эту тему, Путин рассказал своем о разговоре с писателем Даниилом Граниным в Петербурге.

"Это был интересный и очень полезный для меня разговор, как оказалось, потому что буквально через несколько недель он ушел из жизни, я его не видел (больше — ред). Он сказал, как ни включаешь канал или интернет — видим одно: как кто украл, что украл, сколько украл и каким способом украл, и невозможно смотреть", — рассказал президент.

Путин рассказал, что находится в контакте с руководителями крупных телеканалов. "Я не в постоянном, но в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, с теми, кто так или иначе влияют на то, что в интернете происходит. Надо сказать, что они это сами понимают, и стараются как-то изменить к лучшему", — добавил он.

По его словам, в современном мире сложно "профильтровать поток". "Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую прямую информацию. Хотя в век интернета казалось бы сложно сделать — отфильтровать все подряд, но и там в некоторых странах предпринимаются попытки", — пояснил глава государства.

Путин отметил, что запрещено должно быть только то, что запрещено законодательно, а другое может быть отфильтровано самим сообществом.

"Это может быть осуществлено только одним способом — фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс государства", — заявил он.

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