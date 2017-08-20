Прощание с советником главы Минздрава Ланским пройдет 22 августа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Прощание с советником министра здравоохранения РФ Игорем Ланским пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 22 августа, сообщается на сайте ведомства.

"Прощание с советником министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Львовичем Ланским состоится во вторник 22 августа 2017 года на Троекуровском кладбище в 13.00, прощальный зал номер один", — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщил, что Ланской скончался в пятницу. По данными министерства, Ланской начал работать в медиаотрасли в 1997 году. До прихода в министерство Ланской работал в нескольких ведущих информационных и аналитических агентствах.