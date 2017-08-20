Путин посетил молодежный форум "Таврида" и пообщался с его участниками

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (КРЫМ), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", пообщался с его участниками и ознакомился с лучшими из работ, среди которых картины, фотографии, ювелирные изделия и игрушки-свистульки.

Путину рассказали, что ежегодно много желающих попасть на форум, 16 заявок на место. Самой популярной сменой считается та, в которой принимают участие молодые музыканты, искусствоведы, актеры, режиссеры. Сегодня на форуме собрали лучших участников всех смен.

Прогуливаясь по аллеям Путин поинтересовался, для кого здесь обустроена детская площадка. "Детская площадка для кого? Для художников или архитекторов?", — спросил президент. Ему рассказали, что организована больше для вдохновения, поскольку участники форума рассчитывают, что и их дети однажды посетят эту площадку.

Путин остановился у стенда, где были представлены резные иконы и поинтересовался у автора, сколько времени это занимает. Молодой художник рассказал президенту, что на выполнение одной работы уходит до трех месяцев, а также показал ему книгу об иконописи.

Дальше Путин остановился у стенда с игрушками-свистульками. Главе государства продемонстрировали, как они работают и он тоже решил попробовать, взяв одну из игрушек. Президент несколько раз дунул в специальное отверстие и в ответ услышал трель. "Сегодня же день музыки", — пошутил президент, которому ранее рассказали, что именно музыке посвящен сегодняшний день на форуме.

Путину также продемонстрировали ФотоКнигу, где собраны работами с момента присоединения Крыма к РФ, и пригласили главу государства на выставку.

"Постараюсь", — сказал Путин. Глава государства также остановился, чтобы написать слова напутствия в книге-каталоге, посвящённой выставке.

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