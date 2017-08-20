Москвичи смогут записаться к врачу с помощью Telegram-бота

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московские власти запустили Telegram-бота, с помощью которого можно записаться на прием к врачу и отслеживать текущие записи в поликлинику, сообщается на портале столичной мэрии.

"Для записи к врачу пользователю необходимо отправить боту сообщение с номером полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и датой рождения. После этого электронный помощник предложит на выбор: записаться на прием к врачу или посмотреть текущие записи, в этом же меню можно отменить визит", — приводятся в сообщении данные пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Пользователи смогут записаться на визит к участковому терапевту, урологу, оториноларингологу, офтальмологу или хирургу. Горожане должны будут выбрать желаемое время приема из предложенных вариантов, затем бот дважды напомнит о забронированном времени.

В пресс-службе департамента информационных технологий рассказали, что бота собираются научить более сложному общению с людьми. Например, он сможет посоветовать, к какому врачу стоит обратиться с той или иной проблемой.