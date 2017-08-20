США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Автор проекта о переносе столицы России предложил Собянину провести дебаты

18:1220.08.2017
0170
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТуристы в Александровском саду в Москве. Июль 2017Туристы в Александровском саду в Москве. Июль 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Проект переноса столицы из Москвы за Урал передан из администрации президента на рассмотрение в Минэкономразвития, сообщил РИА Новости автор проекта, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Гениальная" идея: Собянин раскритиковал инициативу о переносе столицы

Ранее Крупнов предложил перенести столицу России за Урал. Соответствующая инициатива содержится в проекте "Доктрины размосквичивания", который Крупнов направил президенту России Владимиру Путину. По его словам, Россия "гиперцентрализирована" — московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

Также Крупнов на странице мэра Москвы Сергея Собянина "ВКонтакте" предложил провести дебаты по этому вопросу. Собянин в ответ назвал инициативу "гениальной", а Крупнов, обращаясь к градоначальнику, отметил, что ирония не совсем уместна в таких серьёзных вопросах, как обсуждение отношений Москвы и регионов.

Обсуждение и рассмотрение проекта

"Ответ получили, да. В ответе написано, что документ отправлен на рассмотрение министерства экономического развития, которое, как я понимаю, и должно дать потом ответ", — сказал Крупнов.

В документе (имеется в распоряжении РИА Новости) говорится, что проект направлен в Минэкономразвития, в компетенцию которого и входит решение по данному вопросу, "для обеспечения получения ответа по существу поставленного вопроса".

Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал идею переноса столицы за Урал экстравагантной
Что касается дебатов с Собяниным по переносу столицы, то, по словам Крупнова, он настроен на них и не видит никаких проблем с их организацией.

"Под его постом среди других обсуждающих я пригласил его к дебатам, поскольку я оценил остроумие и иронию. Но все-таки проблема настолько серьезная, что я предложил ее обсудить еще и вне социальных сетей. Я не думаю, что нужно еще какое-то официальное приглашение. Сергей Семенович высказался — я ему предложил. Дальше вопрос за Сергеем Семеновичем. Я не вижу, в чем тут проблема", — сказал он.

При этом он готов и дальше поднимать эту тему, в том числе в экспертном сообществе. "Я это обсуждаю в таких хорошо оформленных письменных вариантах более 15 лет. Поэтому я, конечно, буду продолжать это обсуждать и в виде круглых столов и так далее", — сказал собеседник агентства.

Перенос столицы и его воплощение

Международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Размосквичивание": в России предложили перенести столицу за Урал
Крупнов не видит проблем с переносом столицы и приводит примеры Казахстана (новая столица — Астана) и Бразилии (новая столица — Бразилиа). Он полагает, что для этого не обязательно строить новый город, возможно развитие уже существующего, при этом это привлечет огромные инвестиции.

По его словам, начать нужно прежде всего с политического заявления главы государства. "Должно быть обозначено, что есть проблема страны, задача равномерного развития регионов и исправление деформированной структуры пространства", — уточнил он.

При этом, считает эксперт, должна быть создана специальная комиссия под руководством президента РФ либо назначенного им человека.

"В принципе за два-три месяца может и должен быть подготовлен такой концептуальный проект. Это еще не подробнейший проект зданий и тому подобное, но проект, где возможны одна или несколько точек и так далее", — заключил Крупнов.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена