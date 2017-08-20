Автор проекта о переносе столицы России предложил Собянину провести дебаты

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Проект переноса столицы из Москвы за Урал передан из администрации президента на рассмотрение в Минэкономразвития, сообщил РИА Новости автор проекта, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее Крупнов предложил перенести столицу России за Урал. Соответствующая инициатива содержится в проекте "Доктрины размосквичивания", который Крупнов направил президенту России Владимиру Путину. По его словам, Россия "гиперцентрализирована" — московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

Также Крупнов на странице мэра Москвы Сергея Собянина "ВКонтакте" предложил провести дебаты по этому вопросу. Собянин в ответ назвал инициативу "гениальной", а Крупнов, обращаясь к градоначальнику, отметил, что ирония не совсем уместна в таких серьёзных вопросах, как обсуждение отношений Москвы и регионов.

Обсуждение и рассмотрение проекта

"Ответ получили, да. В ответе написано, что документ отправлен на рассмотрение министерства экономического развития, которое, как я понимаю, и должно дать потом ответ", — сказал Крупнов.

В документе (имеется в распоряжении РИА Новости) говорится, что проект направлен в Минэкономразвития, в компетенцию которого и входит решение по данному вопросу, "для обеспечения получения ответа по существу поставленного вопроса".

Что касается дебатов с Собяниным по переносу столицы, то, по словам Крупнова, он настроен на них и не видит никаких проблем с их организацией.

"Под его постом среди других обсуждающих я пригласил его к дебатам, поскольку я оценил остроумие и иронию. Но все-таки проблема настолько серьезная, что я предложил ее обсудить еще и вне социальных сетей. Я не думаю, что нужно еще какое-то официальное приглашение. Сергей Семенович высказался — я ему предложил. Дальше вопрос за Сергеем Семеновичем. Я не вижу, в чем тут проблема", — сказал он.

При этом он готов и дальше поднимать эту тему, в том числе в экспертном сообществе. "Я это обсуждаю в таких хорошо оформленных письменных вариантах более 15 лет. Поэтому я, конечно, буду продолжать это обсуждать и в виде круглых столов и так далее", — сказал собеседник агентства.

Перенос столицы и его воплощение

Крупнов не видит проблем с переносом столицы и приводит примеры Казахстана (новая столица — Астана) и Бразилии (новая столица — Бразилиа). Он полагает, что для этого не обязательно строить новый город, возможно развитие уже существующего, при этом это привлечет огромные инвестиции.

По его словам, начать нужно прежде всего с политического заявления главы государства. "Должно быть обозначено, что есть проблема страны, задача равномерного развития регионов и исправление деформированной структуры пространства", — уточнил он.

При этом, считает эксперт, должна быть создана специальная комиссия под руководством президента РФ либо назначенного им человека.

"В принципе за два-три месяца может и должен быть подготовлен такой концептуальный проект. Это еще не подробнейший проект зданий и тому подобное, но проект, где возможны одна или несколько точек и так далее", — заключил Крупнов.