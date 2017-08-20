МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На 25 улицах в районе Хамовники организуют регулируемую парковку протяженностью около 16 километров, сообщает mos.ru. Итоги эксперимента с уменьшением числа дорожных знаков в районе Хамовники подведут в апреле. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, выступая на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Итоги эксперимента с уменьшением количества дорожных знаков в Хамовниках будут подведены в апреле", — сказал он. По словам главы ведомства, необходим большой промежуток времени, чтобы оценить успешность проекта.

Центр организации дорожного движения проводит эксперимент, во время которого организует регулируемую парковку протяженностью около 16 километров на 25 улицах в районе Хамовники. Они входят в зону платной парковки. Здесь установят только дорожные знаки, обозначающие зону этой регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, а также при необходимости дорожные знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта.

В пределах зоны регулируемой стоянки дорожные знаки "Парковка" и "Платные услуги" применяться не будут. Этот эксперимент позволит сократить общее количество дорожных знаков на 40 процентов.

Также Максим Ликсутов добавил, что в настоящее время результаты положительные и наблюдения Департамента транспорта и ГИБДД показывают отсутствие отрицательных изменений.