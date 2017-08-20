Частная школа и пять врачей: как живет самый маленький город России

Чекалин, 20 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. В городе Чекалин Тульской области есть только школа, больница, три магазина, дом культуры и трактир. Из развлечений — танцы раз в неделю и посиделки на лавочках. Но люди продолжают здесь жить и работать. В 2012 году администрация Тульской области хотела изменить статус Чекалина на сельский, но жители отстояли город. Иначе поселение лишилось бы рейсовых автобусов, финансирования и почты. Корреспондент РИА Новостей пообщалась с жителями Чекалина и узнала, что их держит здесь, как дети учатся в школах и как меняется самый маленький город страны.

Валерий, 50 лет

Коренной житель Чекалина, никогда не покидал город надолго

В Чекалине спокойно, свежий воздух, лес и река Ока. Здесь красиво, мне нравится местность. Были мысли переехать, но вряд ли я где-то буду так же нужен, как здесь. Я же один на весь городок мастер: чиню компьютеры и настраиваю модемы.

© Фото : Мария Савченко Валерий, коренной житель Чекалина © Фото : Мария Савченко Валерий, коренной житель Чекалина

Наш город похож на поселок или на небольшую деревню, но до сих пор сохраняет статус города. Это положение позволяет получать компенсации и определенное финансирование.

Чекалин славится своей историей. В годы Великой Отечественной войны в районе Лихвина взяли в плен 16-летнего партизана Александра Чекалина. Фашисты его пытали, а потом повесили на центральной площади Лихвина. Именно в честь партизана после войны переименовали город.

Мэр мало делает для Чекалина и не заботится о жителях. Но есть муниципальные депутаты, которые помогли положить асфальт на центральной трассе города и благоустроили сквер в центре.

Раньше была хорошая больница, теперь же половину персонала уволили, оставили только пять человек и машину скорой помощи, в которой даже бензина нет. "Скорую" обычно жители вызывают из соседнего города Суворов, находящегося в 19 километрах от Чекалина. Приезжает она за полчаса-час. Город живет тихой размеренной жизнью, и все жители все друг о друге знают.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Ирина, 37 лет



Выросла в Чекалине, уехала в Москву, но вернулась жить в Чекалин

Я вернулась в Чекалин, потому что здесь спокойно и красиво. Никто никуда не спешит. Раз в месяц в местном клубе я провожу разные мастер-классы. Я люблю Чекалин: дети гуляют на улице, а не сидят дома с планшетом, как в больших городах, большинство продуктов экологически чистые, а у нас свое домашнее хозяйство.

Добираться до других населенных пунктов не так тяжело, если есть машина. Дороги в Калугу, в Тулу, объездной путь в Москву заасфальтированы. До больших городов можно доехать и на рейсовом автобусе, который ходит каждый час.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Мои дети ходят в чекалинскую школу. По сравнению с Москвой школьная программа легче. В классах мало учеников, за счет этого получается почти частное образование. Например, дочь ходит в третий класс, где учатся шесть человек, а сын — в шестой, у них — 13. Всего в школе по одной параллели на класс. В таких условиях учителя могли бы давать больше, чем просто программу. Но, к сожалению, этого не происходит.

Детей мало, потому что мало молодежи. Чекалин на 60-80 процентов состоит из пожилых людей. Жители среднего возраста уехали в другие города на заработки. Молодежь уезжает, потому что высших учебных заведений нет. Рабочие места можно по пальцам одной руки пересчитать: школа, администрация, клуб, поликлиника и магазины.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Несмотря на то что город маленький, люди могут быть друг с другом не знакомы. Тот, кто живет в Чекалине долго, знает всех. Бывает, что по вечерам мы выходим и садимся на лавочку каждый со своими продуктами, общаемся, перекусываем. На этом развлечения и заканчиваются.

Чекалин хотят сделать городом-музеем. Мне идея нравится. Если эта программа осуществится, то город станет намного интереснее и привлекательнее.

Галина, 29 лет

Бывала на каникулах в Чекалине, три года училась в школе, сейчас живет в Москве

Чекалин мне знаком с детства, хотя я и родилась в Калуге. Будучи школьницами, каждые каникулы мы с двоюродной сестрой проводили у бабушки с дедушкой в Чекалине. Особенно было здорово летом. Ранним утром уходили за земляникой и грибами, к обеду возвращались с полными лукошками.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Дедушка работал водителем на скорой помощи, которая в то время еще была в Чекалине, в свободное время занимался пчеловодством, держал кроликов. Мне нравилось вместе с ним ездить на покос травы, сушить сено, а потом спать на сеновале, это до сих пор одно из сладких воспоминаний.

Мы могли гулять ночи напролет, знали, что никто не тронет, потому что почти все жители друг другу родня. Я помогала дедушке качать мед, а потом мы ели его со свежим хлебом из пекарни и запивали молоком. Гуляя вечером, мы могли попросить в пекарне буханку хлеба, и нам давали ее просто так. Хрустящая корочка ржаного хлеба до сих пор вызывает воспоминания.

Мне нравится фраза: "У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание". В Чекалин хочется возвращаться, потому что много счастливых и добрых моментов связано с этим чудесным городом.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Светлана, 49 лет

Родилась и выросла в Чекалине, сейчас переехала в Москву

Когда я была маленькой, к нам приезжали геологи. Исследователи были не только из СССР, но и из Польши. Мы бегали к ним и общались, но только повзрослев я поняла, для чего они к нам наведывались. Оказалось, только в Чекалине и Польше видны следы оледенений, которые доказывают, что Земля действительно была покрыта льдом.

Раньше в Чекалине было очень много предприятий: леспромхоз, промкомбинат, горкомхоз, горсовет, больница с двумя терапевтическими, хирургическим, инфекционным, родильным отделениями и стоматология.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Еще была тюрьма, но в ней, насколько я помню, никогда не было заключенных, тут жили люди. В Чекалине работал свой собственный молокозавод. Его планировали открыть снова, но пока о возрождении предприятия мне ничего не известно.

Раньше город был очень оживленным. В моей молодости на главный бульвар приносили аппаратуру из клуба и на пятачке устраивали танцы.

Предприятия закрылись, и людям стало негде работать, они разъехались. Повезло, что город не разрушился окончательно. Уцелели дома на центральной улице, а их, между прочим, строили пленные немцы.

Говорят, что в Чекалине было много церквей, с ними связаны разные легенды. Например, такая: одна из церквей стояла на бульваре, и однажды с нее сорвался колокол. Он скатился с горы, упал в реку и образовал водоворот. Поэтому местные ниже по течению не купаются, знают, что река опасна.

© Фото : Мария Савченко Город Чекалин © Фото : Мария Савченко Город Чекалин

Сейчас осталась одна церковь. В ней долгое время была пилорама. Потом ее забросили, у здания были значительные внешние разрушения, а внутри росли березы. Но времена меняются, и церковь недавно отреставрировали.

Зимой в Чекалине безлюдно. А летом все приезжают, и город оживает. Жизнь идет своим чередом, рождаются дети, учатся. Коренного населения уже мало, но у города есть шансы возродиться.