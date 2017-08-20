США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Частная школа и пять врачей: как живет самый маленький город России

08:0020.08.2017
07040
© Фото : Мария СавченкоГород ЧекалинГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко

Чекалин, 20 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. В городе Чекалин Тульской области есть только школа, больница, три магазина, дом культуры и трактир. Из развлечений — танцы раз в неделю и посиделки на лавочках. Но люди продолжают здесь жить и работать. В 2012 году администрация Тульской области хотела изменить статус Чекалина на сельский, но жители отстояли город. Иначе поселение лишилось бы рейсовых автобусов, финансирования и почты. Корреспондент РИА Новостей пообщалась с жителями Чекалина и узнала, что их держит здесь, как дети учатся в школах и как меняется самый маленький город страны.

Валерий, 50 лет

Коренной житель Чекалина, никогда не покидал город надолго

В Чекалине спокойно, свежий воздух, лес и река Ока. Здесь красиво, мне нравится местность. Были мысли переехать, но вряд ли я где-то буду так же нужен, как здесь. Я же один на весь городок мастер: чиню компьютеры и настраиваю модемы.

© Фото : Мария СавченкоВалерий, коренной житель Чекалина
© Фото : Мария Савченко
Валерий, коренной житель Чекалина

Наш город похож на поселок или на небольшую деревню, но до сих пор сохраняет статус города. Это положение позволяет получать компенсации и определенное финансирование.

Чекалин славится своей историей. В годы Великой Отечественной войны в районе Лихвина взяли в плен 16-летнего партизана Александра Чекалина. Фашисты его пытали, а потом повесили на центральной площади Лихвина. Именно в честь партизана после войны переименовали город.

Мэр мало делает для Чекалина и не заботится о жителях. Но есть муниципальные депутаты, которые помогли положить асфальт на центральной трассе города и благоустроили сквер в центре.

Раньше была хорошая больница, теперь же половину персонала уволили, оставили только пять человек и машину скорой помощи, в которой даже бензина нет. "Скорую" обычно жители вызывают из соседнего города Суворов, находящегося в 19 километрах от Чекалина. Приезжает она за полчаса-час. Город живет тихой размеренной жизнью, и все жители все друг о друге знают.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Ирина, 37 лет

Выросла в Чекалине, уехала в Москву, но вернулась жить в Чекалин

Я вернулась в Чекалин, потому что здесь спокойно и красиво. Никто никуда не спешит. Раз в месяц в местном клубе я провожу разные мастер-классы. Я люблю Чекалин: дети гуляют на улице, а не сидят дома с планшетом, как в больших городах, большинство продуктов экологически чистые, а у нас свое домашнее хозяйство.

Добираться до других населенных пунктов не так тяжело, если есть машина. Дороги в Калугу, в Тулу, объездной путь в Москву заасфальтированы. До больших городов можно доехать и на рейсовом автобусе, который ходит каждый час.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Мои дети ходят в чекалинскую школу. По сравнению с Москвой школьная программа легче. В классах мало учеников, за счет этого получается почти частное образование. Например, дочь ходит в третий класс, где учатся шесть человек, а сын — в шестой, у них — 13. Всего в школе по одной параллели на класс. В таких условиях учителя могли бы давать больше, чем просто программу. Но, к сожалению, этого не происходит.

Детей мало, потому что мало молодежи. Чекалин на 60-80 процентов состоит из пожилых людей. Жители среднего возраста уехали в другие города на заработки. Молодежь уезжает, потому что высших учебных заведений нет. Рабочие места можно по пальцам одной руки пересчитать: школа, администрация, клуб, поликлиника и магазины.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Несмотря на то что город маленький, люди могут быть друг с другом не знакомы. Тот, кто живет в Чекалине долго, знает всех. Бывает, что по вечерам мы выходим и садимся на лавочку каждый со своими продуктами, общаемся, перекусываем. На этом развлечения и заканчиваются.

Чекалин хотят сделать городом-музеем. Мне идея нравится. Если эта программа осуществится, то город станет намного интереснее и привлекательнее.

Галина, 29 лет

Бывала на каникулах в Чекалине, три года училась в школе, сейчас живет в Москве

Чекалин мне знаком с детства, хотя я и родилась в Калуге. Будучи школьницами, каждые каникулы мы с двоюродной сестрой проводили у бабушки с дедушкой в Чекалине. Особенно было здорово летом. Ранним утром уходили за земляникой и грибами, к обеду возвращались с полными лукошками.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Дедушка работал водителем на скорой помощи, которая в то время еще была в Чекалине, в свободное время занимался пчеловодством, держал кроликов. Мне нравилось вместе с ним ездить на покос травы, сушить сено, а потом спать на сеновале, это до сих пор одно из сладких воспоминаний.

Экологическая тропа к леднику Безенги
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат Газаев
Пройти заповедными тропами: лучшие экомаршруты заповедников России

Мы могли гулять ночи напролет, знали, что никто не тронет, потому что почти все жители друг другу родня. Я помогала дедушке качать мед, а потом мы ели его со свежим хлебом из пекарни и запивали молоком. Гуляя вечером, мы могли попросить в пекарне буханку хлеба, и нам давали ее просто так. Хрустящая корочка ржаного хлеба до сих пор вызывает воспоминания.

Мне нравится фраза: "У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание". В Чекалин хочется возвращаться, потому что много счастливых и добрых моментов связано с этим чудесным городом.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Светлана, 49 лет

Родилась и выросла в Чекалине, сейчас переехала в Москву

Когда я была маленькой, к нам приезжали геологи. Исследователи были не только из СССР, но и из Польши. Мы бегали к ним и общались, но только повзрослев я поняла, для чего они к нам наведывались. Оказалось, только в Чекалине и Польше видны следы оледенений, которые доказывают, что Земля действительно была покрыта льдом.

Раньше в Чекалине было очень много предприятий: леспромхоз, промкомбинат, горкомхоз, горсовет, больница с двумя терапевтическими, хирургическим, инфекционным, родильным отделениями и стоматология.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Еще была тюрьма, но в ней, насколько я помню, никогда не было заключенных, тут жили люди. В Чекалине работал свой собственный молокозавод. Его планировали открыть снова, но пока о возрождении предприятия мне ничего не известно.

Рисунок на стене из коллекции путешественника Алексея Федяева
© Фото из личного архива
Как поэт из Бибирево объехал автостопом пол-России

Раньше город был очень оживленным. В моей молодости на главный бульвар приносили аппаратуру из клуба и на пятачке устраивали танцы.
Предприятия закрылись, и людям стало негде работать, они разъехались. Повезло, что город не разрушился окончательно. Уцелели дома на центральной улице, а их, между прочим, строили пленные немцы.

Говорят, что в Чекалине было много церквей, с ними связаны разные легенды. Например, такая: одна из церквей стояла на бульваре, и однажды с нее сорвался колокол. Он скатился с горы, упал в реку и образовал водоворот. Поэтому местные ниже по течению не купаются, знают, что река опасна.

© Фото : Мария СавченкоГород Чекалин
© Фото : Мария Савченко
Город Чекалин

Сейчас осталась одна церковь. В ней долгое время была пилорама. Потом ее забросили, у здания были значительные внешние разрушения, а внутри росли березы. Но времена меняются, и церковь недавно отреставрировали.

Зимой в Чекалине безлюдно. А летом все приезжают, и город оживает. Жизнь идет своим чередом, рождаются дети, учатся. Коренного населения уже мало, но у города есть шансы возродиться.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена