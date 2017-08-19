США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

"Гениальная" идея: Собянин раскритиковал инициативу о переносе столицы

23:0219.08.2017
(обновлено: 23:04 19.08.2017)
0405811
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фотоМэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин скептически отнесся к идее перенести столицу за Урал.

"Перенести столицу на Дальний Восток — "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", — написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

"Размосквичивание"

Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал идею переноса столицы за Урал экстравагантной
С идеей перенести столицу за Урал к президенту России Владимиру Путину обратился глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В своем проекте "Доктрины размосквичивания" эксперт выразил мнение, что сейчас Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

По мнению Крупнова, из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может лишиться геополитического преимущества, поэтому следует сконцентрироваться на развитии Дальнего Востока и Сибири.

Также в "Доктрине" говорится о необходимости отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной и ландшафтно-усадебной застроек. Каждая многодетная семья, согласно проекту, должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

Разошлись во мнении

Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Путину предложили перенести столицу за Урал
Депутаты Госдумы, комментируя идею Крупнова, разошлись во мнении. Так, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал инициативу "интересной, хотя и сложновыполнимой". Он указал на дальность полета до Москвы и признал, что теоретически перенос столицы поспособствовал бы обеспечению целостности страны. В то же время Емельянов признал, что эту инициативу практически невозможно реализовать.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева посчитала такой перенос бессмысленным. "Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст?", — сказала депутат. По ее мнению, в этой ситуации более важно пересмотреть "межбюджетные отношения" и развивать преимущества каждого региона.

Общественная палата против

Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Госдуме разошлись во мнении относительно идеи переноса столицы за Урал
В Общественной палате России к идее Крупнова отнеслись без энтузиазма. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб отметил, что такие идеи периодически возникают, но "не имеют под собой никаких оснований".

По словам члена ОП, "с учетом климатических и географических условий" не все граждане готовы будут переехать в новую столицу. "Это слишком крайний и слишком авантюрный шаг", — подчеркнул Гриб.

Первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев также раскритиковал инициативу, отметив, что она противоречит реальности. Он выразил мнение, что перенос столицы обойдется в сотни миллиардов долларов, и назвал предложение Крупнова пиаром.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена