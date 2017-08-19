"Гениальная" идея: Собянин раскритиковал инициативу о переносе столицы

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин скептически отнесся к идее перенести столицу за Урал.

"Перенести столицу на Дальний Восток — "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", — написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

"Размосквичивание"

С идеей перенести столицу за Урал к президенту России Владимиру Путину обратился глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В своем проекте "Доктрины размосквичивания" эксперт выразил мнение, что сейчас Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

По мнению Крупнова, из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может лишиться геополитического преимущества, поэтому следует сконцентрироваться на развитии Дальнего Востока и Сибири.

Также в "Доктрине" говорится о необходимости отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной и ландшафтно-усадебной застроек. Каждая многодетная семья, согласно проекту, должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

Разошлись во мнении

Депутаты Госдумы, комментируя идею Крупнова, разошлись во мнении. Так, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал инициативу "интересной, хотя и сложновыполнимой". Он указал на дальность полета до Москвы и признал, что теоретически перенос столицы поспособствовал бы обеспечению целостности страны. В то же время Емельянов признал, что эту инициативу практически невозможно реализовать.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева посчитала такой перенос бессмысленным. "Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст?", — сказала депутат. По ее мнению, в этой ситуации более важно пересмотреть "межбюджетные отношения" и развивать преимущества каждого региона.

Общественная палата против

В Общественной палате России к идее Крупнова отнеслись без энтузиазма. Председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб отметил, что такие идеи периодически возникают, но "не имеют под собой никаких оснований".

По словам члена ОП, "с учетом климатических и географических условий" не все граждане готовы будут переехать в новую столицу. "Это слишком крайний и слишком авантюрный шаг", — подчеркнул Гриб.

Первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев также раскритиковал инициативу, отметив, что она противоречит реальности. Он выразил мнение, что перенос столицы обойдется в сотни миллиардов долларов, и назвал предложение Крупнова пиаром.