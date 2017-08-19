"Гениальная" идея: Собянин раскритиковал инициативу о переносе столицы

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин скептически отнесся к идее перенести столицу за Урал.
"Перенести столицу на Дальний Восток — "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", — написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".
"Размосквичивание"
В своем проекте "Доктрины размосквичивания" эксперт выразил мнение, что сейчас Россия "гиперцентрализирована", а столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".
По мнению Крупнова, из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может лишиться геополитического преимущества, поэтому следует сконцентрироваться на развитии Дальнего Востока и Сибири.
Также в "Доктрине" говорится о необходимости отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной и ландшафтно-усадебной застроек. Каждая многодетная семья, согласно проекту, должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.
Разошлись во мнении
В то же время первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева посчитала такой перенос бессмысленным. "Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст?", — сказала депутат. По ее мнению, в этой ситуации более важно пересмотреть "межбюджетные отношения" и развивать преимущества каждого региона.
Общественная палата против
По словам члена ОП, "с учетом климатических и географических условий" не все граждане готовы будут переехать в новую столицу. "Это слишком крайний и слишком авантюрный шаг", — подчеркнул Гриб.
Первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев также раскритиковал инициативу, отметив, что она противоречит реальности. Он выразил мнение, что перенос столицы обойдется в сотни миллиардов долларов, и назвал предложение Крупнова пиаром.