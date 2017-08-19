Скончался советник министра здравоохранения Игорь Ланской

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Скончался советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской, сообщает официальный сайт Минздрава РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данными министерства, Ланской начал работать в медиа-отрасли в 1997 году, где быстро зарекомендовал себя как знающий, инициативный специалист. Опыт и знания Игоря Львовича были востребованы не только на государственной службе, но и в бизнесе: до прихода в министерство Ланской работал в целом ряде ведущих информационных и аналитических агентств.

"В нашей памяти Игорь Львович навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком. Коллектив министерства и лично министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима", — сообщили в министерстве.