На фестивале под Калининградом воссоздали сражение Первой мировой войны

Зрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области

Зрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг — РИА Новости. Военно-исторический фестиваль реконструкции "Гумбинненское сражение", участники которого воссоздали боевые эпизоды летнего наступления Русской армии 1917 года, прошел в субботу у поселка Лермонтово Калининградской области.

Фестиваль проводится в месте, где более 100 лет назад возле местечка Гумбиннен (сейчас называется Гусев) произошло первое сражение на восточном фронте Первой мировой войны, которое назвали Гумбинненским сражением и которое завершилось победой русских войск.

В нынешнем виде фестиваль появился в 2013 году, чтобы поместить гостей в атмосферу времен Первой мировой войны. Интерактивные площадки и ярмарочные ряды призваны показать "войну и мир" начала века. Гости могут здесь видеть как показ мод начала XX века от ателье винтажной моды "Машинка времени", так и работу полевого госпиталя.

Под Гусевым Калининградской обл.состоялся масштабный военно-исторический фестиваль "Гумбинненское сражение". pic.twitter.com/fjkN8BhzgE — Военная история (@rvio_ru) 19 августа 2017 г.

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Исторический бой



Но "главное блюдо" фестиваля – сама военно-историческая реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. Это сражение воссоздали около 100 реконструкторов из разных городов России с участием кавалерии, артиллерии и бронеавтомобиля. Любители истории из других стран в этот раз приехать на фестиваль не смогли.

"Приглашения мы посылали, как и в прошлые годы… Ключевая проблема не в доставке реконструкторов, а в доставке оружия, боеприпасов, все это проблематично из-за границ. Но мы договорились с главой Гусева, что форма по Первой мировой войне будет пошита на местных предприятиях, и участвовать в реконструкции после обучения смогут и жители Калининградской области, которые интересуются военной историей", — сказал журналистам исполнительный директор российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

В этом году зрителям показали эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого "наступления Керенского", 100-летие которого отмечается в этом году. Оно стало последним для нашей армии в Первой мировой войне. Как говорят историки, наступление было отлично подготовлено, но провалилось из-за падения дисциплины в русских войсках.

Отдельной темой стало сражение женского батальона. Военные формирования, которые создавались в годы Первой мировой, чтобы поднять патриотический настрой и боевой дух, а также своим примером устыдить бойцов-мужчин, в последние годы стали известными широкому кругу благодаря фильму Дмитрия Месхиева "Батальонъ" с Марией Ароновой в главной роли о так называемых женских "батальонах смерти". Известно, что одним из инициаторов создания таких батальонов была Мария Бочкарева.

На место проведения фестиваля "Гумбинненское сражение" доставлена военная техника Балтийского флота pic.twitter.com/hpz0aBcesk — Mojave (@CrusaderWolf) 18 августа 2017 г.

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"Для военно-исторического общества фестиваль — одна из визитных карточек, до 2014 года фактически военно-исторической реконструкции по Первой мировой войне не было, в мае 2014 года был установлен первый памятник героям первой мировой в Калининграде, неслучайно. Потому что именно на этой земле разворачивались события войны, здесь была одержана блестящая победа под Гумбинненом, ныне Гусевом", — добавил Кононов.

Современная Калининградская область — единственный субъект России, на территории которого проходили военные действия Первой мировой войны, в те годы область входила в состав территории Восточной Пруссии. Сегодня в регионе около 1 тысячи захоронений того периода.

А в Гусеве Калининградской обл.в эту субботу состоится фестиваль "Гумбинненское сражение" https://t.co/8uXEeVDXB3 pic.twitter.com/jwY4EesVD1 — Военная история (@rvio_ru) 17 августа 2017 г.

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Современная армия



Как выглядит современная российская армия, на празднике продемонстрировали военные Балтийского флота – установили армейские палатки, где организовали полевую кухню, развернули мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где можно было подать документы и пройти тестирование.

На отдельной площадке гости могли видеть образцы современной техники и вооружения из соединений и воинских частей 11 армейского корпуса: бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерийскую установку "Гиацинт", боевую машину пехоты "БМП-2", но главное, выступления подразделений разведки армейского корпуса с демонстрацией приёмов рукопашного боя.

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В разные годы фестиваль привлекал от 25 до 70 тысяч человек, в этом году местные и областные власти, казалось бы, исправили все недочеты прежних лет – организовали подвоз гостей на автобусах, обустроили парковки, установили экраны для трансляции реконструкции, но погода внесла свои коррективы.

"Главное, что люди не теряют интерес, площадка из года в год перестраивается, наполняется каким-то новым содержанием, и сам фестиваль растет, разные активности появляются, это очень приятно, радует. Только с погодой не очень повезло", — сказал на фестивале журналистам врио губернатора области Антон Алиханов.

Военно-исторический фестиваль "Гумбинненское сражение" считается одним из четырех крупнейших в России наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем "Времена и Эпохи" и "Днем Бородина" в Можайском районе. Проводится "Гумбинненское сражение" при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), правительства Калининградской области, администрации Гусевского городского округа, Межрегиональной общественной организации "Гарнизон-А".