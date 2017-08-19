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Общество

На фестивале под Калининградом воссоздали сражение Первой мировой войны

21:4219.08.2017
(обновлено: 21:44 19.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской областиЗрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг — РИА Новости. Военно-исторический фестиваль реконструкции "Гумбинненское сражение", участники которого воссоздали боевые эпизоды летнего наступления Русской армии 1917 года, прошел в субботу у поселка Лермонтово Калининградской области.

Участники исторической реконструкции Гумбинненское сражение. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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"Оболганная война": России нужен музей героев Первой мировой

Фестиваль проводится в месте, где более 100 лет назад возле местечка Гумбиннен (сейчас называется Гусев) произошло первое сражение на восточном фронте Первой мировой войны, которое назвали Гумбинненским сражением и которое завершилось победой русских войск.

В нынешнем виде фестиваль появился в 2013 году, чтобы поместить гостей в атмосферу времен Первой мировой войны. Интерактивные площадки и ярмарочные ряды призваны показать "войну и мир" начала века. Гости могут здесь видеть как показ мод начала XX века от ателье винтажной моды "Машинка времени", так и работу полевого госпиталя.

Исторический бой

Но "главное блюдо" фестиваля – сама военно-историческая реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. Это сражение воссоздали около 100 реконструкторов из разных городов России с участием кавалерии, артиллерии и бронеавтомобиля. Любители истории из других стран в этот раз приехать на фестиваль не смогли.

"Приглашения мы посылали, как и в прошлые годы… Ключевая проблема не в доставке реконструкторов, а в доставке оружия, боеприпасов, все это проблематично из-за границ. Но мы договорились с главой Гусева, что форма по Первой мировой войне будет пошита на местных предприятиях, и участвовать в реконструкции после обучения смогут и жители Калининградской области, которые интересуются военной историей", — сказал журналистам исполнительный директор российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

В этом году зрителям показали эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого "наступления Керенского", 100-летие которого отмечается в этом году. Оно стало последним для нашей армии в Первой мировой войне. Как говорят историки, наступление было отлично подготовлено, но провалилось из-за падения дисциплины в русских войсках.

"Максимальная реалистичность" на реконструкции Гумбинненского сражения
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанк"Гумбинненское сражение" — это один из четырех крупнейших фестивалей исторической реконструкции в стране наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем "Времена и Эпохи" и "Днем Бородина" в Можайском районе.Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
"Гумбинненское сражение" — это один из четырех крупнейших фестивалей исторической реконструкции в стране наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем "Времена и Эпохи" и "Днем Бородина" в Можайском районе.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкИсторическая реконструкция Гумбинненского сражения проходила с участием пехоты, полевой артиллерии, конницы и пиротехники.Участник исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Историческая реконструкция Гумбинненского сражения проходила с участием пехоты, полевой артиллерии, конницы и пиротехники.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКроме непосредственно реконструкции сражения на фестивале работали интерактивные площадки, пункты выездной торговли, сувенирные лавки.Зрители во время исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Кроме непосредственно реконструкции сражения на фестивале работали интерактивные площадки, пункты выездной торговли, сувенирные лавки.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкФестиваль проводится в историческом месте – более 100 лет назад возле местечка Гумбиннен (прежнее название Гусева) произошло сражение, победив в котором российские императорские войска, воевавшие на стороне Антанты против германских войск, выполнили союзнический долг, сорвали планы противника завоевать Париж и заставили врага перебросить войска на восток. Переброска нескольких германских корпусов с Западного фронта в Восточную Пруссию позволила французской армии стабилизировать фронт.Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Фестиваль проводится в историческом месте – более 100 лет назад возле местечка Гумбиннен (прежнее название Гусева) произошло сражение, победив в котором российские императорские войска, воевавшие на стороне Антанты против германских войск, выполнили союзнический долг, сорвали планы противника завоевать Париж и заставили врага перебросить войска на восток. Переброска нескольких германских корпусов с Западного фронта в Восточную Пруссию позволила французской армии стабилизировать фронт.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкОрганизаторы фестиваля отмечают, что сражение, которое было продемонстрировано зрителям в этом году, — это собирательный образ боев на западных рубежах Российской империи в августе 1914 года.Участник военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Организаторы фестиваля отмечают, что сражение, которое было продемонстрировано зрителям в этом году, — это собирательный образ боев на западных рубежах Российской империи в августе 1914 года.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.Участники военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастник военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.Участник военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участник военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗрители увидели тактические элементы, характерные для начального периода войны. Для придания максимальной реалистичности на поле заложили около 200 снарядов.Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зрители увидели тактические элементы, характерные для начального периода войны. Для придания максимальной реалистичности на поле заложили около 200 снарядов.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСолдаты обосновались в аутентичных лагерях, где специально были разбиты палатки времен Первой мировой войны, построены улицы, караулы и посты того времени. Впервые эти пространства частично были открыты гостям фестиваля, чтобы познакомить их с бытом.Участницы военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Солдаты обосновались в аутентичных лагерях, где специально были разбиты палатки времен Первой мировой войны, построены улицы, караулы и посты того времени. Впервые эти пространства частично были открыты гостям фестиваля, чтобы познакомить их с бытом.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастник исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участник военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участник исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.Участники военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗрители могли посмотреть выставку оружия, предметов солдатского быта, рекрутские курсы, пулеметную точку и военно-полевой госпиталь.Участник военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зрители могли посмотреть выставку оружия, предметов солдатского быта, рекрутские курсы, пулеметную точку и военно-полевой госпиталь.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.Участники военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастник военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.Участник военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участник военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение" у поселка Лермонтово в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны, проходящей в рамках военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции военного столкновения на восточном фронте Первой мировой войны в рамках военно-исторического фестиваля "Гумбинненское сражение".
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСовременная Калининградская область — единственный субъект России, на территории которого проходили военные действия Первой мировой войны, в те годы область входила в состав территории Восточной Пруссии. Сегодня в регионе около 1 тысячи захоронений того периода.Зрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Современная Калининградская область — единственный субъект России, на территории которого проходили военные действия Первой мировой войны, в те годы область входила в состав территории Восточной Пруссии. Сегодня в регионе около 1 тысячи захоронений того периода.
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Отдельной темой стало сражение женского батальона. Военные формирования, которые создавались в годы Первой мировой, чтобы поднять патриотический настрой и боевой дух, а также своим примером устыдить бойцов-мужчин, в последние годы стали известными широкому кругу благодаря фильму Дмитрия Месхиева "Батальонъ" с Марией Ароновой в главной роли о так называемых женских "батальонах смерти". Известно, что одним из инициаторов создания таких батальонов была Мария Бочкарева.

"Для военно-исторического общества фестиваль — одна из визитных карточек, до 2014 года фактически военно-исторической реконструкции по Первой мировой войне не было, в мае 2014 года был установлен первый памятник героям первой мировой в Калининграде, неслучайно. Потому что именно на этой земле разворачивались события войны, здесь была одержана блестящая победа под Гумбинненом, ныне Гусевом", — добавил Кононов.

Современная Калининградская область — единственный субъект России, на территории которого проходили военные действия Первой мировой войны, в те годы область входила в состав территории Восточной Пруссии. Сегодня в регионе около 1 тысячи захоронений того периода.

Современная армия

Как выглядит современная российская армия, на празднике продемонстрировали военные Балтийского флота – установили армейские палатки, где организовали полевую кухню, развернули мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где можно было подать документы и пройти тестирование.

На отдельной площадке гости могли видеть образцы современной техники и вооружения из соединений и воинских частей 11 армейского корпуса: бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерийскую установку "Гиацинт", боевую машину пехоты "БМП-2", но главное, выступления подразделений разведки армейского корпуса с демонстрацией приёмов рукопашного боя.

В разные годы фестиваль привлекал от 25 до 70 тысяч человек, в этом году местные и областные власти, казалось бы, исправили все недочеты прежних лет – организовали подвоз гостей на автобусах, обустроили парковки, установили экраны для трансляции реконструкции, но погода внесла свои коррективы.

"Главное, что люди не теряют интерес, площадка из года в год перестраивается, наполняется каким-то новым содержанием, и сам фестиваль растет, разные активности появляются, это очень приятно, радует. Только с погодой не очень повезло", — сказал на фестивале журналистам врио губернатора области Антон Алиханов.

Военно-исторический фестиваль "Гумбинненское сражение" считается одним из четырех крупнейших в России наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем "Времена и Эпохи" и "Днем Бородина" в Можайском районе. Проводится "Гумбинненское сражение" при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), правительства Калининградской области, администрации Гусевского городского округа, Межрегиональной общественной организации "Гарнизон-А".

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