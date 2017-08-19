Российский Красный Крест проведет неделю гуманитарной помощи

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Волонтеры и неравнодушные россияне с 19 по 27 августа будут собирать гуманитарную помощь, которую затем сотрудники Российского Красного креста передадут нуждающимся, сообщается на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ).

"Девятнадцатого августа по инициативе Российского Красного креста (председатель — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Раиса Лукутцова) и всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" (сооснователь — ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова) в различных регионах РФ будет запущена Неделя гуманитарной помощи, которая продлится до 27 августа. В этот период волонтеры, а также неравнодушные граждане будут собирать гуманитарную помощь, которая впоследствии будет передана сотрудниками Российского Красного креста нуждающимся и обездоленным", — говорится в сообщении.

Пункты сбора гуманитарной помощи будут организованы на базе региональных штабов Союза добровольцев России и Российского Красного креста.

"В Москве сбор гуманитарной помощи будет осуществляться по адресам: улица Пермская, 1, строение 18 и Черемушкинский проезд, дом 5", — отмечается в сообщении.

Девятнадцатое августа с 2008 года является Всемирным днем гуманитарной помощи.