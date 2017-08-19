"Размосквичивание": в России предложили перенести столицу за Урал

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту России перенести столицу за Урал, сообщает RT.

По его мнению, страна "гиперцентрализирована": столичный регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения". Национальное развитие также акцентировано на 15—25 мегаполисах, в которых проживает "уже более половины" всех граждан.

Демограф обозначил соответствующую инициативу в проекте "Доктрины размосквичивания", который уже направил президенту Владимиру Путину.

В документе говорится, что из-за продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества. Приоритет в развитии, по мнению Крупнова, стоит отдать Дальнему Востоку и Сибири.

Также в "Доктрине" прописана необходимость отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Каждая многодетная семья, согласно проекту, должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

Интересно, но практически невозможно



Депутаты Госдумы разошлись во мнении относительно переноса столицы за Урал.

"Инициатива, на самом деле, интересная, хотя и сложно выполнимая, требует огромных затрат. Потому что, действительно, перенос столицы, как правило, способствует освоению того района, той территории, куда столица переноситься", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он отметил, что когда до столицы нужно лететь 9 часов, это неудобно, поэтому теоретически перенос поспособствует обеспечению целостности страны. При этом Емельянов назвал перенос практически невозможным из-за связанных с этим затрат.

Первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева посчитала такой перенос бессмысленным.

"Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст?", — сказала депутат. На ее взгляд, в этой ситуации более важно пересмотреть "межбюджетные отношения" и развивать преимущества каждого региона.

Пиар и авантюра

В Общественной палате России к идее Крупнова отнеслись без энтузиазма.

"Такие идеи периодически возникают, для того чтобы привлечь внимание к организации либо к конкретному лицу, но не имеют под собой никаких оснований… Всерьез я эту инициативу не воспринимаю и надеюсь, что будет дан аргументированный ответ со стороны администрации президента России", — сказал РИА Новости председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Он отметил, что "с учетом климатических и географических условий" не все граждане захотят переехать за Урал, если там будет столица. "Это слишком крайний и слишком авантюрный шаг", — сказал Гриб.

Первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев также заявил, что не воспринимает всерьез такую инициативу и что она не соответствует ни историческим традициям, ни реальности.

"Очевидно, что такой перенос столицы будет стоить сотни миллиардов долларов, наверное, с учетом переноса всей инфраструктуры, в том числе и всех линий защищенной связи, обеспечения противоракетной обороны этого района. Кроме как курьеза и стремления этого неизвестного доселе института устроить себе пиар, тут ничего нет", — сказал Григорьев.

Куда еще предлагали перенести столицу

Идеи перенести столицу в другие регионы неоднократно звучали и раньше. За ее перенос в Сибирь выступал Сергей Шойгу в бытность губернатором Подмосковья и бизнесмен Олег Дерипаска, чьи основные производственные активы расположены за Уралом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идеальным вариантом называл Магадан.

В прошлом году в день годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник предложил перенести столицу в Севастополь. Он направил соответствующее обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В этом году лидер общественного движения "Возрождение" Александр Чухлебов предложил вернуть столицу в Санкт-Петербург.

В Минюсте отмечали, что статус столицы России закреплен за Москвой конституцией. Таким образом, сделать столицей другой город можно, лишь изменив основной закон страны.