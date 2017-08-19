Власти Москвы не планируют делать въезд в город платным

ДВОРИКИ (Владимирская область), 19 авг — РИА Новости. Власти российской столицы не обсуждают вопрос платного въезда в город, заявил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в субботу на форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

"Меня спрашивают, будет ли в Москве платный въезд?.. В Москве мы вообще этим вопросом не занимаемся", — сказал он.

Ликсутов пояснил, что власти считают достаточными меры, которые уже вводятся, — платные парковки, их точечное развитие и городской общественный транспорт.