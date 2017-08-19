В Общественной палате назвали авантюрой идею переноса столицы за Урал

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Идея переноса столицы России за Урал курьезна, не имеет под собой никаких оснований и высказана, скорее, ради личного пиара, считают в Общественной палате (ОП) РФ.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил президенту России перенести столицу за Урал.

"Такие идеи периодически возникают, для того чтобы привлечь внимание к организации либо к конкретному лицу, но не имеют под собой никаких оснований… Всерьез я эту инициативу не воспринимаю и надеюсь, что будет дан аргументированный ответ со стороны администрации президента России", — сказал РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Он отметил, что "с учетом климатических и географических условий" не все граждане захотят переехать за Урал, если там будет столица. "Это слишком крайний и слишком авантюрный шаг", — сказал Гриб.

В свою очередь первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП Максим Григорьев также заявил, что не воспринимает всерьез такую инициативу.

"Комментировать тут нечего: это не соответствует ни историческим традициям, ни реальности. Очевидно, что такой перенос столицы будет стоить сотни миллиардов долларов, наверное, с учетом переноса всей инфраструктуры, в том числе и всех линий защищенной связи, обеспечения противоракетной обороны этого района. Кроме как курьеза и стремления этого неизвестного доселе института устроить себе пиар, тут ничего нет", — сказал Григорьев.