В Госдуме разошлись во мнении относительно идеи переноса столицы за Урал

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Депутаты Госдумы разошлись во мнении относительно переноса столицы за Урал является интересной инициативой с теоретической точки зрения, в перспективе надо об этом подумать, но сейчас реализовать это практически невозможно, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Так, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, инициатива интересная, хотя и сложно выполнимая, поскольку требует огромных затрат.

"Потому что, действительно, перенос столицы, как правило, способствует освоению того района, той территории, куда столица переноситься", — сказал Емельянов РИА Новости.

Депутат отметил, что когда до столицы нужно лететь 9 часов, это неудобно, поэтому теоретически перенос поспособствует обеспечению целостности страны.

"Но с практической точки зрения, сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста", — подытожил он.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева заявила RT, что перенос не имеет смысла.

"Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст?", — сказала депутат. На ее взгляд, в этой ситуации более важно пересмотреть "межбюджетные отношения" и развивать преимущества каждого региона.

Гусева предложила главам регионов "встать над картой и посмотреть", в чём их приоритеты и плюсы и чем можно отличаться от остальных. В этом случае, считает она, можно добиться того, чтобы люди не уезжали с малой родины.

Перенести столицу за Урал ранее предложил глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, из-за того, что большая часть российского населения старается перебраться в столичный регион, Россия может потерять свое геополитическое преимущество. Чтобы избежать этой "гиперцентрализации", необходим, с точки зрения Крупнова, приоритет в развитии следует отдать Дальнему Востоку и Сибири.