Маршруты автобусов изменятся на время проведения фестиваля фейерверков

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. 19 и 20 августа на время проведения фестиваля фейерверков "Ростех" изменятся некоторые автобусные маршруты, сообщает mos.ru.

Будет скорректированы движения автобусов №280, №764, а с 17:00 перестанут ходить автобусы №738, №742.

Однако с 17:00 до 00:00 будут работать экспрессные маршруты автобусов:

— № Э1 — "Метро "Каширская"" — "Улица Борисовские Пруды, дом 1";

— № Э2 — "Метро "Домодедовская"" — "Улица Борисовские Пруды, дом 1".

Проезд в автобусах Э1, Э2 будет бесплатным.