В Москве назвали сроки постройки метро от "Рубцовской" до "Авиамоторной"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Северо-восточный участок третьего пересадочного контура московского метро планируется построить к концу 2018 года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, участок имеет довольно сложную конфигурацию, также пришлось потратить немало времени и усилий для переноса коммуникаций. Но сейчас все трудности преодолены, отметил чиновник, добавив, что на объекте в круглосуточном режиме работают более 3,5 тысяч человек.

"Планируем закончить к концу 2018 года", — сказал Хуснуллин.

Как уточнили в пресс-службе заммэра, речь идет об участке от станции "Рубцовская" до "Авиамоторная".