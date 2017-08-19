Семь блюд российской кухни, о которых вы могли не знать

Москва, 19 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Принято считать, что кухня России — это щи, блины и пельмени. Но нельзя забывать и о разных региональных деликатесах — колбасках из бараньих кишок, лепешках из тыквы и многом другом. РИА Новости нашло необычные рецепты традиционных блюд, которые стоит попробовать.

Гурьевская каша — традиционная русская кухня © Фото предоставлено пресс-службой кафе "Хлебная Лавка" Авторский борщ и гречка с тирамису: что стоит за ренессансом русской кухни

Гурьевскую кашу изобрел в начале XIX века крепостной повар Захар Кузьмин. Попробовав эту кашу у оренбургского отставного майора, граф Дмитрий Гурьев купил повара. В честь графа она и получила свое название. Говорят, что эта каша была самым любимым блюдом Александра III. Манку с молочными пенками запекают в духовке. Потом кашу выкладывают слоями с разными начинками: мед, колотые орехи, минимум два разных варенья, сухофрукты без косточек.

Саламат — бурятская кухня

Считается, то саламат — одно из самых древних бурятских блюд, которое готовили еще кочевники. Саламат делают из сметаны и муки в чугунной посуде. Из-за цвета ингредиентов его называют белой пищей и готовят на праздники. Сметану и масло кипятят на слабом огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, затем медленно подсыпают муку. Опытные повара используют для саламата ржаную муку грубого помола. Блюдо готово, когда на дне и по бокам посуды появляется румяная корка, а масса перестанет прилипать к ложке.

Перепечи — Северный Урал

© Фото : Анастасия Замятина Национальные угощения от Лопшо в гостевом доме - перепечи © Фото : Анастасия Замятина Национальные угощения от Лопшо в гостевом доме - перепечи

В уральской кухне соединились традиции славянских, финно-угорских и тюркских народов. Основу блюд неизменно составляют местные специалитеты: ягоды, грибы, дичь. В ресторанах и кафе уральских городов можно попробовать перепечи — нечто среднее между пирожками и открытыми корзинками с начинкой. Тесто готовят из ржаной и пшеничной муки, а внутрь добавляются любые ингредиенты. Особенность блюда в том, что любую начинку заливают смесью из молока и яиц.

Штрумбы — краснодарская кухня

Штрумбами называют местные пельмени, которые готовятся быстро и просто. Из теста, замешенного на сметане, и мясного фарша формируют рулеты, которые обжаривают, а затем варят в бульоне. К штрумбам подают соусы или делают их с разными начинками.

Хинглаш (лепешки с тыквой) — чеченская кухня

В плоскогорной Чечне тыкву начали выращивать в XIX веке, с тех пор она стала неотъемлемой частью национальной кухни. Хингалш — лепешка с начинкой из тыквы в форме полукруга. Приготовить ее достаточно просто: тесто на кефире раскатывают, на него нее выкладывают сваренную и измельченную начинку, складывают вдвое и жарят на горячей сковороде без масла. После лепешку промывают в горячей воде от лишней муки. У чеченского народа даже есть обычай: как только ребенок делает первые шаги, то пекут хингалш размером от кисти до локтя ребенка и угощают родственников и соседей.

Суп нугыли — удмуртская кухня

В Удмуртии готовят из всех видов мяса, а также любят блюда из пареных овощей: репы, моркови, брюквы, тыквы, капусты. В традиционных кулинарных книгах можно найти несколько видов супов на мясном бульоне. Один из них — нугыли. Основные компоненты супа — лапша из кислого теста с маслом и яйцом (это и есть нугыли) и баранина. Для вкуса в суп добавляют кости и овощи.

Котлета мильковская — корякская кухня

Жители бывшего Корякского автономного округа (сейчас Камчатский край. — Прим. ред.) любят готовить рыбу: ее варят, жарят, коптят, едят сырой или мороженой. А копченую или соленую могут даже запивать сладким чаем. Котлету мильковскую приготовить несложно: рыбу лососевых пород разделывают на филе, добавляют свиное несоленое сало, лук и пропускают через мясорубку. Специи — по вкусу. После того как котлета запеклась в духовке, сверху кладут кусочек топленого масла.