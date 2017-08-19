МИА "Россия сегодня" покажет трансляцию фестиваля фейерверков "Ростех"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" впервые проведет прямую трансляцию фестиваля фейерверков "Ростех". Она будет показана на сайте и в соцсетях агентства, а также в группе фестиваля в ВКонтакте.

Трансляция начнется в субботу, 19 августа, в 21.00.

В этом году организаторы мероприятия ввели новую номинацию "приз зрительских симпатий". Поэтому во время трансляции зрители смогут не только посмотреть пиротехническое шоу, но и выбрать победителя, отправив смс с номером команды-участника. Голосовать можно в течение двух дней неограниченное количество раз.

Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. По данным организаторов, в прошлом году мероприятие посетили более 500 тысяч человек.