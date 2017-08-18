Руденя: общественный контроль за областными проектами — одна из задач СМИ

ТВЕРЬ, 18 авг — РИА Новости. Средства массовой информации должны активнее участвовать в освещении региональных проектов и гражданских инициатив, считают участники дискуссии "Активные граждане: участие в развитии территорий", которая состоялась в рамках XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО "Территория хороших новостей" с участием полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова и губернатора Тверской области Игоря Рудени.

"Наша задача — формировать позитивные новости, ваша задача — их освещать. Например, помимо дорог, в Тверской области ведется благоустройство дворов. Это инициатива президента России. На эти цели выделен большой объем федеральных средств, мы обеспечили софинансирование проекта. Важно, чтобы жители активно участвовали в этой работе, был налажен общественный контроль. И это тоже одна из задач СМИ", — обратился к журналистам Руденя, слова которого цитирует пресс-служба правительства области.

На дискуссионной площадке прозвучали примеры активного участия жителей Тверской области в социально значимых проектах и их освещения в СМИ. Так, член Общественной палаты Твери, председатель общественной организации инвалидов-колясочников "Кристалл" Светлана Козлова рассказала о проектах этого объединения с целью сделать город доступным и комфортным для всех жителей. Специальной наградой аппарата полпреда президента "ЦФО — территория добра" отмечен на фестивале телеканал "Форвард-ТВ" из Вышнего Волочка за сюжет о многодетной семье Колбиных, воспитывающих 12 детей.

"Для нас очень важна гражданская и экспертная оценка событий, происходящих в Тверской области. На первый план также выходит качество новостей. Хочу поблагодарить областные СМИ и коллег в регионах, которые поддерживают наши проекты", — сказал Руденя, обращаясь к участникам дискуссионной площадки.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний "Территория хороших новостей" проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное правительство, аппарат аппарата полпреда президента, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области "Говорит и показывает Верхневолжье".

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