Путин и Медведев возложили цветы к стеле мемориала в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками байк-шоу Русский реактор на церемонии возложения цветов защитникам Севастополя. 18 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками байк-шоу Русский реактор на церемонии возложения цветов защитникам Севастополя. 18 августа 2017

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым возложили цветы к памятной стеле мемориального комплекса "35-я береговая батарея" в Севастополе.

Мемориальный комплекс посвящен солдатам Приморской армии и матросам береговых частей Черноморского флота, продолжавших защищать город и после того, как основные части Красной армии оставили Севастополь в середине 1942 года. Ежегодно происходит захоронение по воинскому ритуалу останков защитников Севастополя, найденных в районе последних боев.

У комплекса гостей встретил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) и другие байкеры. Вместе с ними Путина и Медведева ждали немецкие гости, приехавшие в Севастополь и посетившие байк-шоу "Русский реактор". Они подарили президенту РФ картину "Братское рукопожатие России и Германии".

Пообщавшись с байкерами и немецкими гостями, Путин и Медведев прошли по территории мемориала к памятной стеле, посвященной защитникам Севастополя. Президент РФ, приклонив колено, возложил к памятнику букет красных роз, а затем это сделал и глава российского правительства.

Музейный комплекс создавался в период с 2005 по 2012 годы. Его строительство началось после разминирования территории площадью в восемь гектаров. К 15 августа этого года музей принял уже почти миллион посетителей.

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